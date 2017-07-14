Картина дня: допрос ФСБ и мощи Николая Чудотворца

Самой популярной темой за сутки, по данным «Монитора», стало задержание гендиректора ПАО «Силовые машины» Романа Филиппова. Он был допрошен ФСБ по уголовному делу о разглашении гостайны. Среди петербургских СМИ первыми об этом рассказали «Фонтанка.ру» (20:57), «Пятый канал» (21:50) и журнал «Шум» (22:10).

Источник «Интерфакса» рассказал, что менеджер «дал необходимые пояснения» и после допроса был отпущен под подписку о невыезде, а также обыска в рабочем кабинете и по месту жительства. Процессуального статуса у Филиппова пока нет, поэтому говорить о задержании пока.

По информации «Фонтанки.ру», следствие считает, что Филиппов ознакомил посторонних лиц с документами, содержащими секретные сведения. Издание предполагает, что при любом исходе Филиппов скорее всего лишится допуска к работе с информацией, содержащей гостайну, и поста гендиректора «Силовых машин».

Второй по значимости темой дня, по мнению «Монитора», стали мощи Николая Чудотворца, которые сейчас находятся в петербургской Александро-Невской лавре. К ним за сутки уже успело прислониться около 6,5 тыс. человек.

Из них 100 людей - люди с ограниченными возможностями, которые смогли пройти к святыне через специально организованную социальную очередь. Сейчас вход в общую очередь расположен на Чернорецком переулке рядом с выходом со станции метро «Площадь Александра Невского - 2». Приблизительное время ожидания в очереди составит около полутора часов.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Пятый канал», «Фонтанка.ру» и «Деловой Петербург».