К мощам Николая Чудотворца в Петербурге прислонилось 6,5 тыс. паломников (ФОТО)

К мощам святого Николая Чудотворца, которые сейчас находятся в петербургской Александро-Невской лавре, успело прислониться около 6,5 тыс. человек, сообщают в метрополии. Из них 100 людей — люди с ограниченными возможностями, которые смогли пройти к святыне через специально организованную социальную очередь. Сейчас вход в общую очередь расположен на Чернорецком переулке рядом с выходом со станции метро «Площадь Александра Невского — 2». Приблизительное время ожидания в очереди составит около полутора часов, цитирует заявление Метрополии RT.

При этом пользователи в соцсетях сообщают о том, что ожидали боле длинных очередей. «Сегодня первый день, поэтому народа было не много, что будет потом, уже не можем сказать», - написала накануне пользователь Instagram zamytskaya_olya.

Фото: vk.com/annatszen

При этом начало паломничества к святыне началось с небольшого инцидента. «В то время, пока вдоль Монастырки за ограждением выстраивались первые сотни, самые смекалистые верующие были обнаружены в еще не оцепленном соборе. Частично вооруженные раскладными стульями и книгами, коротали они время до литургии. После службы и прислонения к мощам чиновников почитатели святыни устроили некоторую давку с детскими криками, которую достаточно ласково усмирили волонтеры», - пишет vaganov_anton. По его словам, когда конвейер был настроен – люди заскользили вдоль ковчега, задерживаясь рядом лишь на секунду, чтобы прислонить голову, крест или иные предметы.

Фото: mchs_st_petersburg

Мощи святого прибыли в Пулково накануне, 14 июля, около девяти часов, после чего были перевезены в Александро-Невскую лавру. Мощи внесли в Благовещенскую церковь, у которой уже с ночи собралась большая очередь из желающих приложиться к святыне, которая будет доступна до 28 июля.

Фото: hello_vita, vaganov_anton / instagram.com

Внутри храма прибытия мощей ожидали вице-губернатор города Александр Говорунов и спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

Мощи Николая Чудотворца 930 лет не покидали папскую базилику в итальянском городе Бари. Приезд святыни в Россию стал возможен благодаря договоренности Патриарха Кирилла и Папы римского Франциска. В конце июля мощи в ковчеге увезут обратно в Италию.