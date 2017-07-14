В Петербурге гендиректора "Силовых машин" допросили по делу о разглашении гостайны

Гендиректор ПАО «Силовые машины» Роман Филиппов был допрошен по уголовному делу о разглашении гостайны, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Источник агентства объяснил, что менеджер "дал необходимые пояснения" и после допроса был отпущен под подписку о невыезде, а также обыска в рабочем кабинете и по месту жительства. Процессуального статуса у Филиппова пока нет, поэтому говорить о задержании пока рано, уточняет источник агентства.

По информации «Фонтанки», следствие считает, что Филиппов ознакомил посторонних лиц с документами, содержащими секретные сведения. Издание предполагает, что при любом исходе Филиппов скорее всего лишится допуска к работе с информацией, содержащей гостайну, и поста гендиректора "Силовых машин".

Предполагается, что допрос гендиректора "Силовых машин" не связан со скандалом вокруг поставки турбин марки Siemens в находящийся под санкции Евросоюза Крым.

Роман Филиппов был назначен генеральным директором ПАО "Силовые машины" в апреле 2015 года. До этого он много лет работал в ПАО "Северсталь", начав карьеру в компании с должности экономиста управления производственной экономики на Череповецком металлургическом комбинате в 1997 году.

"Силовые машины" – одна из ведущих энергомашиностроительных компаний, занимающаяся проектированием, изготовлением и поставки оборудования для тепловых, атомных, гидравлических и газотурбинных электростанций.