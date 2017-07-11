Депутаты обратились в суд с требованием провести референдум по Исаакию

Оппозиционные депутаты петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский, Михаил Амосов, Алексей Ковалев и Максим Резник обратились в Октябрьский районный суд с требованием провести референдум по передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви.

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"В Октябрьский суд отправлено заявление о признании незаконным постановления ЗакСа от 28 июня – которым нашей инициативной группе отказали в проведении референдума, признав наш вопрос якобы не соответствующим закону. Мы с этим категорически не согласны", - рассказала на своей странице Facebook Борис Вишневский.

В конце марта петербургский Горизбирком проголосовал за проведение народного референдума о статусе Исаакия, однако для начала сбора подписей также необходимо одобрение ЗакСа. Вопрос уже неоднократно снимался с повестки дня, оппозиционные депутаты считают это решение незаконным.

История с Исаакиевским собором тянется с начала января 2017 года, когда губернатор Георгий Полтавченко объявил, что он будет передан в безвозмездное пользование РПЦ. После этого Смольный опубликовал документ с планом передачи собора, однако на суде 13 марта представитель власти заявил, что опубликованный документ с планом передачи - неофициальный.

Сам Полтавченко также подтвердил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2017), который проходил в начале июня, что Смольный до сих пор не получил заявку от РПЦ на передачу собора. Исаакий могут передать церкви только в случае получения соответствующей заявки.