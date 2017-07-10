Суд продлил арест экс-главе Колпино Вадиму Иванову до ноября

Красносельский суд продлил арест бывшему главе Колпино Вадиму Иванову до ноября. Экс-чиновник проходит по уголовному делу, преступление было совершено еще в 2003 году. Об этом сообщили в петербургском горсуде.

По версии следствия, тогда несколько человек, среди которых предположительно был Иванов, напали на женщину и похитили у нее более 1,4 млн рублей. Вадима Иванова задержали в сентябре 2016 года.

Защита Иванова предложила пять млн рублей в качестве залога, деньги согласна была внести племянница подсудимого, однако суд оставил подозреваемого в СИЗО.