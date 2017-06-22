Троицкий мост разведут на сутки из-за «Алых парусов»

Троицкий мост 23 июня разведут на сутки из-за «Алых парусов». Он будет разведен с 14:00 часов пятницы до 14:00 часов субботы. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест».

Это максимальное время разводки, необходимое организаторам мероприятия. При этом навести мост могут и раньше, информация будет отображаться на сайте «Мостотреста» в режиме онлайн.

Все остальные мосты во время праздника «Алые паруса», который пройдет в ночь с 23 на 24 июня, не разводятся. Сегодня, 22 июня, в городе проводится генеральная репетиция ежегодного праздника выпускников - Троицкий мост будет разведен с 21 часа до пяти утра.

Праздник выпускников «Алые паруса» начнется на Дворцовой площади ровно в 22:00. В 00:40 будет свето-пиротехническое шоу в акватории Невы. Ожидается, что в этом году в торжестве примут участие порядка 31 тыс. выпускников петербургских школ.