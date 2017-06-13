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Картина дня: протесты 12 июня и график работы метро

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© Фото: technobezz.com

Темы дня

Сколько человек задержано в Петербурге на митинге против коррупции, кого уже арестовали, что об этом думает омбудсмен, а также как будет работать подземка в дни матчей Кубка конфедераций.

Самой популярной темой за день, по данным «Монитора», стали протестные акции, которые прошли накануне, 12 июня, во многих городах России, в том числе и в Петербурге – протестующие вышли на Марсово поле, а затем на Дворцовую площадь и Невский проспект. По разным данным, были задержаны от 500 до 900 человек.

Из-за акций протеста Дзержинский районный суд Петербурга отложил все ранее назначенные на 13 и 14 июня рассмотрения дел и прекратил прием исковых заявлений. Два дня этот суд будет заниматься только рассмотрением дел задержанных за участие в протестной акции 12 июня.

На каждого из задержанных в городе на Неве было составлено два протокола - по статье 20.2 КоАП (участие в несанкционированной акции) и 19.3 (неповиновение распоряжению полиции). В отделениях полиции ночь на 13 июня провели около 400 человек, участвовавших в протестной акции. О тех, кого уже задержали и арестовали, можно прочесть в подробном материале «Санкт-Петербург.ру».

Второй по значимости темой дня, по мнению «Монитора», стал Кубок конфедерацией. В дни проведения матчей петербургская подземка будет работать немного дольше. Среди петербургских СМИ первыми об этом написали канал «Piter tv» (10:35), «Gazeta.spb» (10:55) и «АиФ - Петербург» (11:05).

В ночь на 18, 23 и 25 июня станции закроются для входа пассажиров лишь в 01:30. При этом в обычное время закроется часть вестибюлей у станций «Проспект Ветеранов», «Ленинский проспект», «Площадь Ленина», «Московская», имеющих несколько выходов.

Кроме того, удлиненный режим работы не коснется станций «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская» и «Спасская». Вестибюль второй станции «Невский проспект» закроется для входа и выхода пассажиров в 23:00.

Проход на станции будет как по проездным билетам, так и по и жетонам. В ночь на 18 и 25 июня ночной челнок между станциями «Адмиралтейская» и «Спортивная» ходить не будет.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Невские новости», «Пятый канал» и «Санкт-Петербург.ру».

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