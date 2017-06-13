Метро в Петербурге будет работать дольше в дни матчей Кубка конфедераций

Метро Петербурга будет работать дольше в дни проведения матчей Кубка конфедераций по футболу, сообщает пресс-служба петербургской подземки.

Так, в ночь на 18, 23 и 25 июня станции закроются для входа пассажиров в 1 час 30 минут. При этом в обычное время закроется часть вестибюлей у станций "Проспект Ветеранов", "Ленинский проспект", "Площадь Ленина", "Московская", имеющих несколько выходов.

Кроме того, такой режим работы не коснется станций "Технологический институт 1", "Площадь Александра Невского 2", "Достоевская" и "Спасская". Вестибюль второй станции "Невский проспект" закроется для входа и выхода пассажиров в 23:00 по местному времени.

Читайте также:

Как Кубок конфедераций отразится на жизни петербуржцев

Проход на станции будет как по проездным билетам, так и по и жетонам. В ночь на 18 и 25 июня ночной челнок между станциями "Адмиралтейская" и "Спортивная" ходить не будет.

Кубок конфедераций пройдет в четырех городах России: Москве, Петербурге, Казани и Сочи. Первый матч Россия – Новая Зеландия откроет Кубок конфедераций и пройдет на «Зенит-арене» в следующую субботу, 17 июня. Кроме того, на новом петербургском поле 22 июня сразятся Камерун и Австралия, 24 июня - Новая Зеландия и Португалия, а 2 июля пройдет финал Кубка.