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Метро в Петербурге будет работать дольше в дни матчей Кубка конфедераций

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© Фото: Газета Metro

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До 1:30.

Метро Петербурга будет работать дольше в дни проведения матчей Кубка конфедераций по футболу, сообщает пресс-служба петербургской подземки.

Так, в ночь на 18, 23 и 25 июня станции закроются для входа пассажиров в 1 час 30 минут. При этом в обычное время закроется часть вестибюлей у станций "Проспект Ветеранов", "Ленинский проспект", "Площадь Ленина", "Московская", имеющих несколько выходов.

Кроме того, такой режим работы не коснется станций "Технологический институт 1", "Площадь Александра Невского 2", "Достоевская" и "Спасская". Вестибюль второй станции "Невский проспект" закроется для входа и выхода пассажиров в 23:00 по местному времени.

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 Проход на станции будет как по проездным билетам, так и по и жетонам. В ночь на 18 и 25 июня ночной челнок между станциями "Адмиралтейская" и "Спортивная" ходить не будет.

Кубок конфедераций пройдет в четырех городах России: Москве, Петербурге, Казани и Сочи.  Первый матч Россия – Новая Зеландия откроет Кубок конфедераций и пройдет на «Зенит-арене» в следующую субботу, 17 июня. Кроме того, на новом петербургском поле 22 июня сразятся Камерун и Австралия, 24 июня - Новая Зеландия и Португалия, а 2 июля пройдет финал Кубка.

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