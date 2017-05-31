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Минобороны назвало причину крушения Ту-154 над Черным морем

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© Фото: МЧС России / РИА «Новости»

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Военное ведомство отчиталось, что расследование авиакатастрофы завершено.

Минобороны России отчиталось, что расследование крушения самолета Ту-154 над Черным морем завершено. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на военное ведомство.

«По результатам расследования установлено, что причиной происшествия могло быть нарушение пространственной ориентировки - ситуационной осведомленности командира воздушного судна, приведшее к его ошибочным действиям», - отметили эксперты.

По их словам, в ходе анализа причин авиакатастрофы «не было установлено никаких нарушений правил заправки самолета топливом в аэропорту города Сочи или воздействие внешних факторов».

«Комиссией не выявлено нарушений действующих требований, касающихся рассадки пассажиров в салоне Ту-154, а также загрузки и центровки перевозимого груза, вес которого составлял 152 кг», - также добавили в Минобороны.

В комиссию входили эксперты Минобороны, Минтранса, Межгосударственного авиационного комитета, Минпромторга и авиационного концерна «Туполев». «В ходе работы комиссии экспертами были внимательно проанализированы все обстоятельства, предшествовавшие авиационному происшествию, а также изучены технические параметры полета Ту-154 с момента взлета с аэропорта Сочи», - резюмировали в ведомстве.

Ранее «Газета.Ru» сообщила со ссылкой на участвующих в расследовании экспертов, что причиной авиакатастрофы чрезмерная масса груза на борту, из-за которого взлетный вес Ту-154 превысил 110 тонн при нормативных 98. Издание подчеркнуло, что экипаж о перегрузе не знал. После этого официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко опровергла версию о крушении.

На самолете Ту-154, разбившемся рано утром 25 декабря 2016 года, летели артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые должны были дать новогодний концерт на российской базе Хмеймим в Сирии. Их сопровождали съемочные группы Первого канала, НТВ и «Звезды». Всего погибли 92 человека - 84 пассажира и восемь членов экипажа.

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