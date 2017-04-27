«Газета.Ru»: Разбившийся в Черном море Ту-154 был перегружен

Разбившийся в Черным море военный самолет Ту-154, летевший в Сирию, был перегружен. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на специалистов, участвующих в расследовании катастрофы.

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Как выяснилось, вместо нормативных 98 тонн взлетный вес составлял более 110 тонн. При этом экипаж о перегрузке осведомлен не был и взлетал, исходя из допустимого взлетного веса пилотируемой машины.

Для расчета массы разбившегося воздушного судна были применены специальные методики, в том числе с использованием данных параметрического самописца, поднятого со дна Черного моря.

В общей сложности последний полет Ту-154 продолжался всего 74 секунды, до момента удара о воду самолет был полностью исправен. Метеоусловия на аэродроме Адлер в момент взлета были благоприятные, опасных явлений не наблюдалось.

На самолете Ту-154, разбившемся рано утром 25 декабря, летели артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые должны были дать новогодний концерт на российской базе Хмеймим в Сирии. Их сопровождали съемочные группы Первого канала, НТВ и «Звезды». Всего погибли 92 человека - 84 пассажира и 8 членов экипажа.