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СКР опроверг версию о перегрузе разбившегося в Черном море Ту-154

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© Фото: Рамиль Ситдиков / РИА "Новости"

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Ранее "Газета.ру" сообщила что причиной авиакатастрофы чрезмерная масса груза на борту.

Официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко опровергла версию о крушении в декабре 2016 года самолета Ту-154 в Черном море по причине перегруза. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Появившееся заявление в прессе о перегрузке воздушного судна, которая якобы стала причиной катастрофы над Черным морем, не соответствует установленным фактическим обстоятельствам и материалам уголовного дела", - сказал Петренко.

"Отдельно стоит отметить, что окончательное решение по уголовному делу будет принято военно-следственными органами СК России только после проведения комплекса летно-технических экспертиз", - подчеркнула она.

Представитель СКР добавила, что "публикуемые в СМИ гипотезы" о возможных причинах крушения самолета не опираются на факты и являются личными суждениями их авторов.

Ранее "Газета.Ru" сообщила со ссылкой на участвующих в расследовании экспертов, что причиной авиакатастрофы чрезмерная масса груза на борту, из-за которого взлетный вес Ту-154 превысил 110 тонн при нормативных 98. Издание подчеркнуло, что экипаж о перегрузе не знал.

На самолете Ту-154, разбившемся рано утром 25 декабря 2016 года, летели артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые должны были дать новогодний концерт на российской базе Хмеймим в Сирии. Их сопровождали съемочные группы Первого канала, НТВ и "Звезды". Всего погибли 92 человека - 84 пассажира и восемь членов экипажа.

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