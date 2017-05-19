В Петербурге 19 мая официально завершился отопительный сезон. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

"Председателем комитета Андреем Бондарчуком подписано распоряжение об окончании отопительного периода 2016-2017 годов", - говорится на сайте Смольного.

Всем теплоснабжающим организациям Северной столицы дано указание с 15 часов 19 мая приступить к отключению потребителей и завершить отопление зданий.

На периодическое протапливание Петербург перешел двумя днями ранее, 17 мая. Несмотря на это, горожане начали жаловаться, что в квартирах стало невыносимо жарко.

Решение о прекращении теплоснабжения зданий принимается лишь при установившейся среднесуточной температуре воздуха в десять градусов тепла и выше в течение трех суток, а также с учетом прогнозов синоптиков петербургского Гидрометцентра.