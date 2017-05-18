«Открытые окна не спасают»: жители Петербурга жалуются на отопление

Жители Петербурга жалуются на отопление, они обращаются в комитет по энергетике и ресурсоснабжающие организации с просьбой его отключить. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Например, на некомфортную температуру в квартире пожаловался житель дома номер 43 по улице Тельмана. «Открытые окна не спасают», - заявил он, добавив, что за теплые батареи в мае придется немало заплатить.

Поступление обращений от населения подтвердили в Смольном. «Ресурсоснабжающие организации со вчерашнего дня перешли на режим периодического протапливания и готовятся к окончанию отопительного сезона. Распоряжение об окончании будет выпущено при наступлении устойчивой среднесуточной температуры выше 10 градусов на протяжении трех дней - и при отсутствии прогнозов о резком похолодании», - прокомментировали ситуацию в комитете.

В ближайшие два дня, по прогнозам синоптиков, температура воздуха ночью не опустится ниже 12 градусов тепла, поэтому батареи в Петербурге могут остыть уже в понедельник, 22 мая.

Ранее в комитете по энергетике заявили, что периодическое протапливание в Северной столице начнется 17 мая. «Если температура воздуха в Северной столице продолжит увеличиваться, то отопительный сезон полностью завершат 23 мая», - отмечтили тогда в Смольном.