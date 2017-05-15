Отключение отопления в Петербурге начнется 17 мая

Во вторник, 17 мая, Петербург перейдет на периодическое протапливание, сообщают в городском комитете по энергетике.

Если температура воздуха в Северной столице продолжит увеличиваться, то отопительный сезон полностью завершат 23 мая. Пока тепло будет в полном объеме поступать в детские сады, школы, поликлиники и другие учреждения здравоохранения и социальной защиты.

Перейти на периодическое протапливание можно только тогда, когда среднесуточная температура воздуха в городе будет в течение трех суток составлять +8 градусов.

Отопительный сезон начался в Петербурге 5 октября 2016 года, периодическое протапливание началось с 20 сентября прошлого года.

По прогнозу синоптиков, вся первая декада мая будет холодной. В середине месяца в Петербург придет антициклон, начнутся теплые и сухие дни.