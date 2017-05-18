На обложке TIME появился Белый дом, превращающийся в храм Василия Блаженного

На обложке нового номера американского журнала TIME появился Белый дом, превращающийся в храм Василия Блаженного. Обложка от Brobel Design опубликована на официальном сайте издания.

Иллюстрация посвящена главному материалу номера о том, что российские спецслужбы научились взламывать не только сервера, но и аккаунты в социальных сетях, что позволит им в любой момент создать фальшивый инфоповод.

В тексте TIME говорится, что Россия, вероятно, «наконец-то заполучила возможность, которую она так хотела, но все-таки не смогла реализовать во времена «холодной войны», - изменять ход событий в США путем манипуляции общественным мнением».

Illustration by Brobel Design for TIME / time.com