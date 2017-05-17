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Совет Европы вступился за блокируемые российские сайты на Украине

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© Фото: Алекс Макнотон / РИА "Новости"

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В ЕС считают, что указ Порошенко противоречит общему пониманию о свободе слова и СМИ.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил обеспокоенность указом президента Украины Петра Порошенко о блокировании российских сайтов. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Блокирование социальных сетей, поисковых систем, почтовых служб и новостных сайтов противоречит нашему общему пониманию о свободе слова и СМИ. Более того, такой полный запрет идет в разрез с принципом пропорциональности", - заявил Ягланд.

В среду, 16 мая, президент Украины Петр Порошенко расширил список российских физических и юридических лиц, в отношении которых введены санкции. Новые санкции затронули более тысячи физических и почти 500 юридических лиц.

Порошенко в том числе заблокировал на Украине социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также "Яндекс" и их сервисы. Кроме того, ограничительные меры применили в отеошении Dr.Web, авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия", телеканалов "Рен ТВ", ТНТ и "Звезда", Первого канала, ВГТРК, МИА "Россия сегодня" и РБК.

"Яндекс" и "Лаборатория Касперского" заявили, что от украинских санкций пострадают только пользователи, сами компании продолжат работу в штатном режиме. В компания Mail.Ru Group, которая владеет "ВКонтакте" и "Одноклассниками" также сочли, что решение украинских властей прежде всего отразится на местных пользователях.

Украинские активисты собираются выступить против блокировки ряда популярнейших сайтов на Украине, пишет газета "Известия". Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков отметил, что указом Петра Порошенко на Украине устанавливается информационная диктатура.

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