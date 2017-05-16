«Яндекс»: От украинских санкций пострадают только пользователи

«Яндекс» и «Лаборатория Касперского» заявили, что от украинских санкций пострадают только пользователи, сами компании продолжат работу в штатном режиме.

«Яндекс» развивает свои сервисы для Украины с 2005 года. Больше 12 лет мы делаем украинский поиск, карты украинских городов, навигацию, образовательные проекты и еще несколько десятков разных проектов. Все это время наша украинская команда работает в строгом соответствии с законодательством Украины», - говорится в сообщении на сайте «Яндекса».

В компании отмечают, что решение украинских властей - это санкции «против 11 млн украинских пользователей, которые ежемесячно выбирают наши сервисы, и против тысяч украинских организаций, которые используют наши технологии и сервисы для развития своих бизнесов».

«Бизнес группы компаний «Яндекса», конечно, очень большой, и санкции не окажут на него негативного влияния. Но мы считаем Украину важной частью нашей работы и сожалеем, что санкции сводят на нет все многолетние усилия нашей команды. Главный пострадавший от санкций — это украинский пользователь. Очень жаль», - резюмировали в компании.

В «Лаборатории Касперского» также заявили, что блокировка доступа к интернет-ресурсам на Украине не отразится на деятельности компании и не помешают каналам распространения продуктов в стране. В компании объяснили, что продукты регулярно проходят проверку на соответствие украинским стандартам и получают сертификаты от местных властей, сообщает TJ.

Производитель программного обеспечения заметил, что санкции не окажут влияния на ситуацию, как и экономические санкции в 2016 году. Однако тогда компании пришлось закрыть региональный офис.

«Наша деятельность ориентирована на предоставление защиты отдельным пользователям, компаниям и государственным организациям по всему миру. «Лаборатория Касперского» не имеет политических связей с какими бы то ни было правительствами или странами, и компания не занимает ничью сторону в геополитических вопросах», - цитирует TJ «Лабораторию».

Украинские санкции прокомментировала компания Mail.Ru Group, которая владеет «ВКонтакте» и «Одноклассниками». В компании также сочли, что решение украинских властей прежде всего отразится на местных пользователях. В компании отметили, что в работе площадок на Украине ничего не изменится, а также призвали обходить блокировки в стране.

Во «ВКонтакте» пообещали защитить интересы пользователей, живущих на Украине. Представители «Одноклассников» заметили, что «вместе с пользователями найдут способ оставаться на связи». Все компании подчеркнули, что остаются вне политики.

Сегодня, 16 мая, президент Украины Петр Порошенко расширил список российских физических и юридических лиц, в отношении которых введены санкции. Новые санкции затронули более тысячи физических и почти 500 юридических лиц. Ограничительные меры применили в отношении ряда известных компаний, в том числе Dr.Web, авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия», телеканалов «Рен ТВ», ТНТ и «Звезда», Первого канала, ВГТРК, МИА «Россия сегодня» и РБК.