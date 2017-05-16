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Украина ввела санкции против "Яндекса" и "ВКонтакте"

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© Фото: KNK.Media

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Теперь популярные российские интернет-ресурсы заблокированы на территории Украины.

Президент Украины Петр Порошенко расширил список российских физических и юридических лиц, в отношении которых введены санкции. Под них попали, в частности, Mail.Ru Group, "Яндекс", РЕН ТВ и "Наше радио", сообщается на сайте украинского лидера.

С 16 мая на территории Украины заблокирован доступ к таким популярным соцсетям, как "ВКонтакте" и "Одноклассники", которые входят в Mail.Ru Group. Провайдеры также в скором времени заблокируют доступ к самому сайту Mail.ru.

Под санкции также попали Первый канал, РБК, "ТВ Центра", ВГТРК, "НТВ Плюс" и "Звезды".

Всего в расширенный санкционный список, введенный Украиной против России, вошли 1228 физлиц и 468 юрлиц. Против юрлиц срок действия санкций продлен от года до трех лет, для физических лиц — на сроки один год, три года, пять лет и бессрочно. Санкции против РФ расширены "в связи с продолжающейся вооруженной агрессией России против Украины".

В феврале советник министра внутренних дел Цкраины Зорян Шкиряк написал, что администрация Порошенко положительно откликнулась на идею заблокировать в Украине российские социальные сети. По словам Шкиряка, эти ресурсы "полностью подконтрольны и руководятся российскими спецслужбами".

По данным аналитической компании Gemius, сайтом "ВКонтакте" на Украине пользуются 5,4 млн человек, "Одноклассниками" - 3 млн, а "Фейсбуком" - 2,1 млн человек. Они входят в десятку самых посещаемых сайтов в украинском интернете.

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