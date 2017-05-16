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РПЦ и Кремль ответили Познеру на вопрос о законности атеизма

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© Фото: Антон Денисов / РИА «Новости»

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Телеведущий в эфире Первого канала спросил, нарушает ли атеизм УК РФ.

Русская православная церковь от Кремль ответили телеведущему Владимиру Познеру, который в эфире Первого канала задал вопрос о законности атеизма.

Своим вопросом Познер прокомментировал приговор «ловцу покемонов» Руслану Соколовскому за оскорбление чувств верующих. Телеведущий напомнил, что в мотивировочной части приговора блогеру были слова об отрицании существования бога.

Сам Познер является атеистом, он заявил, что «хотел бы получить исчерпывающие объяснения», нарушает ли атеизм УК РФ или нет. С этим вопросом телеведущий обратился к патриарху Кириллу, главе Конституционного суда Валерию Зорькину и президенту РФ Владимиру Путину.

Вопрос Познера прокомментировал председатель Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. По его мнению, атеисты, которые не оскорбляют чувства верующих, не должны подвергаться уголовному преследованию.

«Разумеется, атеистические убеждения являются в РФ абсолютно легальными, и те, кто их придерживается, не должны подвергаться каким-либо преследованиям. Церковь на протяжении очень долгого времени ведет диалог с атеистами, она вела его, наверное, в течение всего периода своего существования. И, разумеется, в современной России такой диалог возможен и даже нужен. Еще раз хотел бы подчеркнуть, что убеждения некоторых журналистов о том, что блогер Руслан Соколовский был обвинен государственным судом по причине того, что он является атеистом, ошибочны и несправедливы», - цитирует Кипшидзе агентство городских новостей «Москва».

В то же время Вахтанг Кипшидзе отметил, что атеистические и любые религиозные убеждения должны выражаться с уважением по отношению к тем людям, которые придерживаются иных взглядов. «Представляется, что любой человек, верующий или неверующий, атеист или гностик, призваны тому, чтобы уважать человеческое достоинство друг друга. В определенных случаях игнорирование этого достоинства, унижение людей по признаку их отношения к религии, рассмотрение людей с иными убеждениями как неполноценных составляет уголовное правонарушение во многих европейских государствах, в том числе и в РФ», - пояснил он.

Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков, в свою очередь, заявил, что заявления телеведущего Владимира Познера об атеизме и уголовном преследовании звучат «довольно странно».

«Владимир Владимирович Познер всегда производил впечатление умного человека, несмотря на его известные всем нерелигиозные убеждения. Мне очень не хотелось бы изменять свое отношение к нему как к человеку глубокого интеллекта. Потому что, конечно, эти заявления звучат довольно странно», - цитирует священника РИА «Новости».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что Администрация президента не будет реагировать на вопрос Познера. «Нет, не будет никакой реакции. Это, наверное, вопрос риторический. Вопрос об ответственности не входит в прерогативу администрации президента или Кремля. Этот вопрос касается нашей судебной системы», - цитирует Пескова РИА «Новости».

На прошлой неделе, 11 мая, суд Екатеринбурга приговорил блогера Руслана Соколовского, ловившего покемонов в церкви, к 3,5 годам условно. При этом обвинение просило приговорить Соколовского к 3,5 года реального лишения свободы в колонии общего режима.

В августе Соколовский опубликовал в интернете видео, в котором он играет в игру Pokemon GO во время службы в православном храме. Позже было возбуждено дело по части 1 статьи 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и части 2 статьи 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»).

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