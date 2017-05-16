Познер спросил у Путина и патриарха Кирилла об уголовном преследовании за атеизм

Телеведущий Владимир Познер накануне, 15 мая, в эфире Первого канала прокомментировал приговор «ловцу покемонов» Руслану Соколовскому за оскорбление чувств верующих.

«Уважаемые зрители, считаю необходимым предупредить вас о том, что меня, возможно, привлекут к суду и приговорят к сроку», — заявил Познер.

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Телеведущий напомнил, что в мотивировочной части приговора блогеру были слова об отрицании существования бога. Сам Познер является атеистом.

Познер также добавил что «хотел бы получить исчерпывающие объяснения», нарушает ли атеизм УК РФ или нет. С этим вопросом телеведущий обратился к патриарху Кириллу, главе Конституционного суда Валерию Зорькину и президенту РФ Владимиру Путину.

Ранее, 11 мая, суд Екатеринбурга приговорил Соколовского, ловившего покемонов в церкви, к 3,5 годам условно. При этом обвинение просило приговорить Соколовского к 3,5 года реального лишения свободы в колонии общего режима.

В августе Соколовский опубликовал в интернете видео, в котором он играет в игру Pokemon GO во время службы в православном храме. Позже было возбуждено дело по части 1 статьи 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и части 2 статьи 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»).