Суд арестовал одиннадцатого фигуранта дела о теракте в Петербурге

Басманный суд Москвы арестовал до 10 июля Мухаммадюсупа Эрматова, предполагаемого пособника исполнителя теракта в метро Петербурга. Об этом сообщает "Интерфакс".

Молодой человек был задержан накануне, 11 мая. На суде стало известно, что в ходе обысков дома у Эрматова нашли бомбу, аналогичную взорвавшейся в метро Северной столицы.

"По месту проживания Эрматова было найдено взрывное устройство, сделанное из огнетушителя, аналогичное тому, которое привел в действие в метро Джалилов. В ходе допроса брат Эрматова сообщил, что это устройство принес Эрматов", - сказал следователь. При этом он отметил, что подозреваемый свою вину не признает.

Адвокат просил не арестовывать своего клиента. "Никаких очевидных доказательств вины Эрматова не имеется, все эти обвинения - не что иное как вброс в политическое поле. Квартиру Эрматов снимал с другими людьми, нет доказательств, что взрывное устройство принадлежит ему", - сказал защитник.

Эрматов подозревается в терроризме (часть 3 статьи 205 УК РФ) и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ (статья 221.1 УК РФ). Он стал одиннадцатым человеком, арестованным в рамках дела по факут теракта. Эрматов является родным братом ранее арестованного в Петербурге Ибрагима Эрматова, который проживал в одной квартире вместе со всеми остальными задержанными фигурантами дела.

Теракт в Петербурге произошел днем 3 апреля, на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" смертник взорвал бомбу. Жертвами теракта стали 16 человек, включая смертника, более ста человек получили ранения. Исполнителем теракта следствие назвало уроженца Киргизии Акбаржона Джалилова.

Ответственность за взрыв взяла на себя группировка под названием "Катиба аль-Имам Шамиль" "Батальон Имама Шамиля"), предположительно связанная с террористами из "Аль-Каиды" (запрещена в РФ). Сегодня, 12 мая, расследование дела было решено продлить на четыре месяца до 3 октября 2017 года.