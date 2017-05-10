СК предъявил обвинение двум предполагаемым соучастникам теракта в метро Петербурга

Следственный комитет предъявил обвинение двум вероятным соучастникам теракта в метро Петербурга. При этом уроженцы России и Киргизии не признали вину в подготовке взрыва, пишет «Фонтанка.ру».

По данным издания, днем 10 мая в изолятор на Захарьевской улице из СИЗО были доставлены Махамадюсуф Мирзаалимов и Ибрагим Эрматов. Им последовательно предъявили однотипное обвинение по статьям 205 часть 3 пункт «б» «Террористический акт, совершенный группой лиц и повлекший причинение смерти» и 222.1 УК «Незаконный оборот взрывчатки в составе организованной группы».

При допросе в новом статусе Мирзаалимов и Эрматов не признали вину и дополнили свои показания некоторыми уточнениями. В частности, они под протокол еще раз категоричнее заявили о внепроцессуальном отборе слюны сотрудниками ФСБ при штурме квартиры на Товарищеском проспекте 6 апреля.

Мирзаалимов и Эрматов также не признали якобы обнаруженные в жилом помещении предметы - устройство, схожее с найденным в кармане предполагаемого смертника Джалилова, и огнетушитель со спиленной горловиной.

Адвокат Дмитрий Куталия, представляющий интересы Мирзаалимова, подтвердил предъявление обвинения. Адвокат Кетеван Барамия, которая защищает Эрматова, также подтвердила информацию.

По информации «Фонтанки.ру», завтра ГСУ СКР планирует предъявить аналогичное обвинение еще четверым фигурантам. Это Азамжон Махмудов, Сайфилла Хакимов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Эргашев. Их всех задержали 6 апреля, мужчины бни больше месяца пробыли в статусе подозреваемых по делу о теракте, который произошел 3 апреля на перегоне станций «Сенная площадь» и «Технологический институт».