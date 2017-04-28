Буров: Вслед за Исаакиевксим собором РПЦ передадут Спас-на-Крови

Директор Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Николай Буров заявил в интервью «Новой газете», что вслед за Исаакием РПЦ передадут Спас-на-Крови.

«Утрата Исаакия, а дальше - какое развитие ситуации? Что за Исаакием тут же не последует Спас-на-Крови? Я не уверен. Я как раз уверен в обратном», - сказал Буров.

В этом же интервью он рассказал, что все слухи о передаче к Пасхе, к Троице и другим ближайшим датам не имеют реальных оснований, так как до сих пор нет ни одной официальной бумаги и передаче собора.

Когда такой документ появится, на передачу Исаакия РПЦ потребуется 188 дней, пояснил директор музея. Сам Буров с 1 июня покидает пост директора музея-памятника «Исаакиевский собор».

«Я устал. Устал переживать за коллектив, потому что это больше всего беспокоит. Бог с ними с драгоценностями! Больше и значительнее, чем человек, ничего нет. Но я услышал заверения властей, что о людях позаботятся. Я устал в этом стоянии своем», - отметил он.

В начале января 2017 года губернатор Георгий Полтавченко официально объявил, что Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ. После этого Смольный опубликовал документ с планом передачи собора, однако на суде 13 марта представитель власти заявил, что опубликованный документ с планом передачи - неофициальный.

Согласно этому документу, который не имеет правовой силы, церковь получит собор на 49 лет. Формально собор останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию "упадут" на городской бюджет, речь идет о 650-800 млн рублей в год.