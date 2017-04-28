Буров: На передачу Исаакия РПЦ потребуется 188 дней

Директор Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Николай Буров заявил в интервью «Новой газете», что на передачу Исаакия РПЦ потребуется 188 дней.

По его словам, все слухи о передаче к Пасхе, к Троице и другим ближайшим датам не имеют реальных оснований, так как до сих пор нет ни одной официальной бумаги и передаче собора.

«Это все на уровне слухов. Ни одного серьезного решения нет. Ни одной бумаги я не видел. Я понимаю формально: я получил бумагу - мы пошли. Ничего нет. Есть прогнозы. Есть мои личные переговоры. О том, как сделать так, чтобы ничего не пострадало. Пострадает в любом случае, но как минимизировать потери - это самое главное», - рассказал он.

«Пока есть единственная бумага - о создании комиссии для определения возможных вариантов переезда к той или иной дате. Мы просчитывали разные даты. Если делать вдумчиво, хорошо и с заботой, это - 188 дней. Так рассчитали наши специалисты», - добавил директор музея.

В январе 2017 года Смольный опубликовал документ с планом передачи Исаакия РПЦ, однако на суде 13 марта представитель власти заявил, что опубликованный документ с планом передачи собора - неофициальный. Согласно этому документу, который не имеет правовой силы, церковь получит собор на 49 лет. Формально собор останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию «упадут» на городской бюджет, речь идет о 650-800 млн рублей в год.