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Буров покидает пост директора музея «Исаакиевский собор»

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© Фото: Алексей Даничев / РИА «Новости»

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Он уведомил Смольный, что с 1 июня намерен уйти из-за ухудшения состояния здоровья.

Николай Буров покидает пост директора музея «Исаакиевский собор». Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на источников.

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По их данным, Буров сегодня, 21 апреля, посетил Смольный и уведомил чиновников о том, что с 1 июня намерен уйти из-за ухудшения состояния здоровья.

При этом 6 июня у него закончится годовой контракт. Бурова видели выходящим из комитета по культуре расстроенным.

Слухи об уходе Николая Бурова появились еще десять дней назад. Тогда директор музея прокомментировал, что покидать занимаемую должность на данный момент не намерен.

«Я думаю, что это информация от пранкеров. Не хороните меня раньше времени. Никаких официальных заявлений я не делал. А в отставку имеет право уйти любой человек, достигший возраста 60 лет. У меня уже пятый год идет после достижения такого возраста, так что, когда решусь, скажу официально», - цитирует 11 апреля Бурова Лайф.

С начала 2017 года директор музея борется за сохранение музея в здании Исаакиевского собора. Сотрудники Исаакия попросили Владимира Путина остановить передачу собора Русской православной церкви и лично разобраться в ситуации. 

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