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Смольный подвел итоги конкурсов на ремонт дорог в Петербурге

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© Фото: Алексей Мальгавко / РИА «Новости»

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Объекты разделены на три лота - Северный, Юго-Восточный и Юго-Западный.

СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» подвела итоги трех конкурсов на ремонт дорог в Петербурге в 2017 году. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

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Объекты разделены на три лота - Северный, Юго-Восточный и Юго-Западный. Контракт на ремонт дорог на юго-западе получило ООО «Строительная компания «Орион плюс», которое снизило цену контракта с 1,031 млрд до 1,026 млрд рублей.

Конкурс на ремонт дорог в юго-восточной части города выиграло ЗАО «АБЗ-дорстрой», цена по этому лоту снижена с 1,029 млрд до 1,024 млрд рублей. Дороги в северных районах города будет ремонтировать АО «ВАД», которое снизило цену с 1,019 млрд до 1,014 млрд рублей.

Больше всего ремонтируемых участков в Петроградском (шесть), Петродворцовом (восемь) и Адмиралтейском (14) районах. В остальных – от одного до четырех объектов.

В 2016 году ремонт дорог в Петербурге оценивался в 6,1 млрд рублей. Всего на ремонт дорог в этом году планируют потратить не менее семи млрд рублей.

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