Масштабный ремонт дорог по 70 адресам в Петербурге начнут в мае

Масштабный ремонт дорог в Петербурге по 70 адресам начнут в мае. Об этом сообщает «ДорИнфо» со ссылкой на начальника отдела ремонта дорог комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Николая Рыжова.

Выбирать подрядчиков для ремонта в этом году будут также в мае - в прошлом году это делалось еще в феврале. Комитет объясняет заминки с изменениями в Федеральном законе №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Кроме того, пишет информационное агентство «РЖД-Партнер», за последнее время рынок покинули многие крупные подрядчики, с которыми Смольный ранее заключал контракты. Рыжов не смог сказать, объявлен ли на сегодняшний день хотя бы один аукцион.

По его словам, адресно-инвестиционная программа на 2017 года была готова еще в октябре 2016 года, в ноябре КРТИ передал необходимую документацию для проведения конкурсов. В нее попали в том числе шесть объектов с трамвайными путями.

Рыжов уточнил, что все улицы власти отремонтировать не смогут, однако во второй половине года ожидается дополнительное финансирование в размере 3,5 млрд рублей, под которые уже сформирована дополнительная программа ремонта. Всего на ремонт дорог в 2017 году планируют потратить не менее семи млрд рублей.