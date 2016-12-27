Госзаказ «для своих», или тысяча и один штраф Дирекции транспортного строительства

Согласно федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заказчик должен заключать контракт на строительство «полного жизненного цикла», то есть с последующим ремонтом, эксплуатацией и утилизацией дорог. Однако в пункте 15 закона прописано, что это требование заказчиком может и не применяться, пояснил «Санкт-Петербург.ру» юрист портала «Правовед.ru»
Денис Федоров.
«В этих случаях контракт может быть заключен в любой форме, предусмотренной Гражданским кодексом РФ для совершения сделок. То есть стороны свободны в заключении контракта и могут оговаривать условия полного цикла жизни и деятельности предмета контракта», - подтвердил юрист портала «Правовед.ru»
Валерий Орехов.