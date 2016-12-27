Госзаказ «для своих», или тысяча и один штраф Дирекции транспортного строительства

Работы по «Юго-Западной» были приняты и оплачены еще в декабре 2015 года, хотя не выполнены на 80 млн рублей (из 275,7 млн). По «Беговой» сумма невыполненных работ (вынос инженерных сетей) составляет 40 млн рублей (из 253,8 млн), хотя по бумагам контракт также полностью закрыт.



После обысков ФСБ в «Метрострое», КРТИ и ДТС расследование дела продолжается.



Идет следствие и по другим громким делам, связанным со строительством петербургской подземки. В августе 2016 года инженер Дирекции транспортного строительства Дмитрий Углов был задержан по подозрению в получении взятки. По данным следствия, Углов получил 1,3 млн рублей от представителя некой коммерческой организации. Углов занимает должность инженера сектора технадзора метрополитена, и от своего имени он мог требовать серьезные суммы от бизнеса.



В ноябре текущего года стало известно, что фигурантом еще одного - «грунтового» - дела стал бывший заместитель председателя Дирекции транспортного строительства и бывший начальник службы капстроительства метрополитена Дмитрий Митянин. Уголовное дело возбуждено по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» и связано с грунтами, которые вывозились со стройплощадок метро на нелегальные полигоны, а класс их опасности – самовольно завышался. При этом, согласно контракту, были оплачены специальные места для грунта, куда он в итоге не попал.

