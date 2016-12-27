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Яна Рубина
Госзаказ «для своих», или тысяча и один штраф Дирекции транспортного строительства
Дороги в Петербурге, благодаря Дирекции транспортного строительства, проводящей аукционы на их ремонт и строительство, устланы не новым асфальтом, а многочисленными штрафами.
Дирекция транспортного строительства (ДТС), которая занимается распределением госконтрактов на строительство и ремонт дорог в Петербурге, давно имеет дурную славу – деньги из бюджета то и дело уходят одним и тем же компаниям-генподрядчикам.

Подтверждают это многочисленные проверки антимонопольщиков: только за 2016 год петербургское УФАС провело около сотни проверок по результатам торгов ДТС. В уходящем году в гости к Дирекции также наведывались сотрудники ФСБ, а один из чиновников был задержан на взятке в 1,3 млн рублей.

Дирекция транспортного строительства учреждена комитетом по развитию транспортной инфраструктуры (глава комитета - Сергей Харлашкин) и является некоммерческой организацией. Она осуществляет функции государственного заказчика и проводит конкурсы и аукционы, связанные с проектированием, строительством, реконструкцией, ремонтом и дальнейшим благоустройством дорог, развязок, мостов и тоннелей. Возглавляет ДТС Вячеслав Урусов.
ЧМ-2018 как «чрезвычайное обстоятельство»
Одно из самых громких дел УФАС в отношении Дирекции транспортного строительства в 2016 году – о заключении четырех контрактов на ремонт дорог вообще без проведения торгов. Речь идет о ремонте Софийской улицы – контракт за 400 млн рублей был заключен с «ВАД», о ремонте Литейного – с «А-проект» за 80 млн, обновлении Лиговского – контракт получил «Орион плюс» за 180 млн рублей, и на ремонт нескольких улиц в Кировском районе.
Фото: 56nv.ru
Заключить эти контракты без проведения конкурсных процедур представителей ДТС, по их словам, вынудили чрезвычайные обстоятельства. Закупки у единственного поставщика действительно могут осуществляться в силу обстоятельств непреодолимой силы – таковыми являются «аварии и иные чрезвычайные ситуации природного или техногенного характера». В числе таких обстоятельств ДТС был назван предстоящий в 2018 году чемпионат мира по футболу. В УФАС усомнились, что близость мундиаля может как-то повлиять на столь спешные решения Дирекции, однако оправдание сочли достойным в комитете государственного финансового контроля (глава комитета – Александр Жуков), который также проверяет законность действий ДТС. Дело было закрыто.
Административное производство от комитета финансового контроля, по мнению экспертов, может только помочь Дирекции избежать наказания.
Источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что административное производство от данного комитета для Дирекции только в плюс – это отличная лазейка для того, чтобы открыть и тут же закрыть очередное дело в отношении ДТС, а ее чиновникам - избежать наказания.

В данном случае УФАС решило не сдаваться и передало материалы проверки в прокуратуру – теперь в степени чрезвычайности ЧМ-2018 должно разобраться надзорное ведомство. Однако комитет государственного финансового контроля нашел поддержку в лице КРТИ: там также не согласны с решением антимонопольщиков и направили исковое заявление в суд.

Даже если бы нарушение в работе ДТС было доказано, это, вероятно, не слишком бы огорчило госзаказчика. Размер штрафа, согласно статье 7.30 КоАП, колеблется от 3 до 50 тыс. рублей.
«Одно из самых частых нарушений Закона о контрактной системе со стороны ДТС – это незаконное отклонение заявки участника торгов. За подобное нарушение накладывается административный штраф в размере 1% начальной (максимальной) цены контракта, но не менее 5 и не более 30 тыс. рублей. В случае с ДТС, цены заключенных контрактов с нарушениями - большие, поэтому должностные лица комиссий Дирекции, которые рассматривали и незаконно отклоняли заявки участников торгов, чаще всего штрафуются на 30 тыс. рублей каждый».
Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу
Штрафов ДТС, несмотря на сотню проверок, с начала года было выписано чуть более двадцати. При этом, как подчеркнули в антимонопольном ведомстве, ДТС обжалует в судах практически все решения УФАС - суды нередко встают на сторону Дирекции. Некоторые дела по нарушениям ДТС рассматриваются судами до сих, поэтому количество штрафов может оказаться в разы больше, чем в данный момент числится в статистике УФАС.
Фото: inzoloto.ru
К тому же, чтобы увидеть реальную картину о количестве возбужденных административных дел в отношении Дирекции транспортного строительства в 2016 году, необходимы данные и о возбужденных, но закрытых с помощью комитета государственного финансового контроля, делах. Однако в КГФК «Санкт-Петербург.ру» отказались предоставить такую статистику.

Дирекцией транспортного строительства интересуются и в Следственном комитете. Однако и там изданию отказались раскрыть подробности и даже количество дел, сославшись на «тайну следствия».
Скандал вокруг Поклонногорского путепровода
Дирекция транспортного строительства, судя по результатам проверок УФАС, не гнушается распределять госконтракты «среди своих» без каких-либо конкурсов. Еще одним ярким примером стало строительство Поклонногорского путепровода, возведение которого началось еще в 2012 году, а обещают закончить его только к 2018 году.

В июле текущего года Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти поставил жирную точку в этом деле и оштрафовал городскую ДТС более чем на 300 млн рублей за незаконную консервацию Поклонногорского путепровода. Суд признал законными претензии УФАС к контракту между ДТС и ЗАО «ПО «Возрождение», последняя выиграла его без проведения торгов. За 33 млн рублей компания законсервировала недостроенную транспортную развязку в районе Поклонной горы в 2015 году.
Поклонногорский путепровод. Рендер: krti.gov.spb.ru
Изначально генподрядчиком была компания «Мостоотряд № 19», однако в мае 2015 года она обанкротилась. После этого чиновники Дирекции заключили новый контракт – с «Возрождением». При этом, по материалам УФАС, между банкротством и заключением контракта прошло не менее трех месяцев.

«Этого срока было достаточно, чтобы провести торги и выбрать на их основе подрядчика для консервации объекта. Но ДТС решила конкурс не проводить, чем нарушила закон о контрактной системе», - говорится в материалах антимонопольной службы.
Конкурс с ограниченным участием может открыть путь к выбору «нужных» компаний.
Подобные нарушения в ДТС происходят регулярно. Из последнего: в декабре 2016 года УФАС отменила итоги конкурса на реконструкцию Оборонной улицы в Колпино до «Крестов-2» (от Заводского проспекта до Лагерного шоссе) за 4,1 млрд рублей. Дирекция, выбирая подрядчика, провела вместо электронного аукциона конкурс с ограниченным участием. Такая закупка позволяет определить победителя на основании дополнительных, не связанных с ценой, критериев. По мнению юристов, это может открыть путь к возможным злоупотреблениям – выбору «нужных» компаний.
Тендер на строительство дороги до «Крестов-2» выиграло ЗАО «АБЗ-Дорстрой». Подряд достался компании благодаря критерию «качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки». В конкурсе также участвовали ЗАО «ВАД» и ЗАО «Пилон». Жалобу в ФАС подало ЗАО «ПО «Возрождение», которое комиссия не допустила к участию из-за недостоверных данных по прошлому контракту. В итоге, УФАС выдало предписание чиновникам провести конкурс заново.
Несуществующее метро и пустые полигоны
В марте текущего года ФСБ обнаружила в Петербурге недостроенное метро на 120 млн рублей. Это стало известно после осмотра строительных площадок на улицах Казакова и Туристской.

По первому адресу «Метрострой» возводит вестибюль станции метро «Юго-Западная», по второму – роет тоннель для будущей станции «Беговая». Работы по контрактам Дирекции транспортного строительства на инженерную подготовку территории оплачены и по бумагам полностью выполнены. В реальности дела обстоят иначе.
Фото: gov.spb.ru
Работы по «Юго-Западной» были приняты и оплачены еще в декабре 2015 года, хотя не выполнены на 80 млн рублей (из 275,7 млн). По «Беговой» сумма невыполненных работ (вынос инженерных сетей) составляет 40 млн рублей (из 253,8 млн), хотя по бумагам контракт также полностью закрыт.

После обысков ФСБ в «Метрострое», КРТИ и ДТС расследование дела продолжается.

Идет следствие и по другим громким делам, связанным со строительством петербургской подземки. В августе 2016 года инженер Дирекции транспортного строительства Дмитрий Углов был задержан по подозрению в получении взятки. По данным следствия, Углов получил 1,3 млн рублей от представителя некой коммерческой организации. Углов занимает должность инженера сектора технадзора метрополитена, и от своего имени он мог требовать серьезные суммы от бизнеса.

В ноябре текущего года стало известно, что фигурантом еще одного - «грунтового» - дела стал бывший заместитель председателя Дирекции транспортного строительства и бывший начальник службы капстроительства метрополитена Дмитрий Митянин. Уголовное дело возбуждено по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» и связано с грунтами, которые вывозились со стройплощадок метро на нелегальные полигоны, а класс их опасности – самовольно завышался. При этом, согласно контракту, были оплачены специальные места для грунта, куда он в итоге не попал.
Несмотря на многочисленные нарушения, административные и даже уголовные дела ДТС, бывший глава Дирекции Сергей Морозов с 6 апреля 2016 года стал занимать должность руководителя комитета по строительству.
Построил дорогу и забыл
Ситуация, в которой можно отдать контракт в «нужные» руки и забыть об этом, стала возможной потому, что строительство и ремонт дорог в России не обязательно связаны с их дальнейшим содержанием.
Фото: 31tv.ru
Согласно федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заказчик должен заключать контракт на строительство «полного жизненного цикла», то есть с последующим ремонтом, эксплуатацией и утилизацией дорог. Однако в пункте 15 закона прописано, что это требование заказчиком может и не применяться, пояснил «Санкт-Петербург.ру» юрист портала «Правовед.ru» Денис Федоров.

«В этих случаях контракт может быть заключен в любой форме, предусмотренной Гражданским кодексом РФ для совершения сделок. То есть стороны свободны в заключении контракта и могут оговаривать условия полного цикла жизни и деятельности предмета контракта», - подтвердил юрист портала «Правовед.ru» Валерий Орехов.
Таким образом, независимо от того, понесут или нет наказание «проштрафившиеся» заказчик и подрядчики, решать дальнейшие проблемы с транспортной инфраструктурой государство будет за наш с вами счет.
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