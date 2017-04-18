УФАС возбудит дело в отношении петербургского ЗакСа

Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу возбудит дело в отношении городского Законодательного собрания. Об этом сообщает АБН со ссылкой на руководителя управления Вадима Владимирова.

Дело связано с нарушениями, которые парламент допустил при закупке транспортного обслуживания депутатов у единственного поставщика - ГУП «Смольнинское». Это «серьезное нарушение, ограничивающее конкуренцию», отметил Владимиров.

Рассмотрение дела может занять до полугода, за это время пройдет сбор доказательств и документов. Штраф, который может получить ЗакС за это нарушение, составляет не более 15 тыс. рублей.

Договор с автотранспортным учреждением «Смольнинское» ЗакС заключил 29 декабря прошлого года без проведения торгов. Согласно нему, услуга по перевозке депутатов предоставляется на три года. В 2017 парламентариев будут возить за 136 млн рублей, в 2018 – за 146 млн рублей и в 2019 – за 156 млн рублей.

Нарушение антимонопольного законодательства со стороны ЗакСа было признало еще в феврале. Жалобу в ведомство подавало петербургское отделение антикоррупционного центра Transparency International. Тогда УФАС постановило, что парламент должен расторгнуть контракт на закупку транспортного обслуживания у «Смольнинского» до 31 марта, однако этого сделано не было.