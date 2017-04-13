РФС выдал "Зенит-арене" разрешение на проведение матчей

Комиссия по сертификации стадионов Российского футбольного союза (РФС) выдала "Зенит-арене" разрешение на проведение матчей под эгидой РФС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела лицензирования РФС Евгения Летина.

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"Сегодня новый стадион в Петербурге получил лицензию от РФС на проведение матчей. Замечания по стадиону были, но они не касаются поля. Например, они еще не предоставили документ под названием "Паспорт безопасности", инструкцию по обеспечению безопасности. При этом отмечу, что большую часть наших замечаний они устранили", - сказал Летин.

"Мы будем и дальше контролировать стадион, чтобы все наши замечания были устранены до первого матча на арене", - добавил он. Разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию было получено в конце декабре 2016 года. В конце марта 2017-го было объявлено, что работы по адаптации арены к Кубку конфедераций 2017 года и ЧМ-2018 завершены.

По данным издания "Спорт-Экспресс", комиссия РФС сегодня, 13 апреля, при выдаче разрешения указала на ряд серьезных недоработок при подготовке стадиона к проведению матчей. Комиссия отметила, что сертификат будет действителен только при условии устранения собственником объекта - Смольным - недочетов до даты проведения первого матча.

Первый официальный матч на новой арене должен состоятся 22 апреля - между "Зенитом" и екатеринбургским "Уралом" в рамках 24-го тура чемпионата России. Двумя днями ранее, 11 апреля, генеральный директор клуба "Зенит" Максим Митрофанов рассказал, что "Зенит-арена" до сих пор не готова к проведению матчей, так как крыша не раздвигается, поле не задвигается, а трава умерла.