Госдума отказалась проводить проверку доходов и расходов Медведева

Госдума отказалась проводить проверку доходов и расходов премьер-министра Дмитрия Медведева. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании, 5 апреля, пишет "Интерфакс".

Депутаты отклонили проект протокольного поручения о проверке информации из расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального.

Большинство парламентариев не приняли участия в голосовании, за поручение проголосовали 43 человека, против - двое. Авторами проекта поручения выступили депутаты КПРФ Николай Коломейцев, Денис Парфенов, Сергей Решульский и Юрий Синельщиков.

"Поручить комитету Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции запросить в правоохранительных и регистрирующих федеральных органах информацию и организовать проверку по фактам о якобы противоправной деятельности упомянутых благотворительных фондов и физических лиц, с тем, чтобы уяснить степень достоверности примеров, озвученных Алексеем Навальным в публикации "Он вам не Димон", а также рассмотреть вопрос о возможности привлечения к ответственности лиц, фигурирующих в материале, либо лиц, причастных к опубликованию материалов, в случае признания их недостоверными", - говорится в проекте протокольного поручения.

Комментируя предложение, председатель профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев ("Единая Россия") заметил, что по его предыдущей работе (Пискарев ранее был первым замглавы Следственного комитета РФ) ему "приходилось много раз иметь дело с материалами, которые поступали от ФБК.

"Могу уверенно сказать, что ни одно его так называемое расследование, в том числе и последнее, о котором идет речь, ничего не имело и не имеет общего с истиной, а тем более борьбой с коррупцией, которую он нам так активно навязывает и пропагандирует. Продукт его творчества, как выяснялось ранее, и, уверен, сейчас ситуация такая же, - некий симбиоз грязи, фантазии, постановочных трюков и фальсификаций с ярко выраженным политико-провокационным подтекстом", - сказал Пискарев.

В начале марта ФБК опубликовал фильм, в котором говорится о том, что Медведев владеет большим тайным состоянием. Днем 4 апреля Медведев спустя месяц ответил на обвинения в коррупции. Собранный на него компромат премьер назвал "чушью и какими-то бумажками".

В десятках городах России 26 марта прошла акция "Он вам не Димон", организованной ФБК. Протестующие требовали ответить, откуда у Медведева деньги на яхты и особняки. В большинстве городов акции были запрещены, в связи с этим прошли массовые задержания, в том числе подростков. В Москве были задержаны более 1000 протестующих, в Петербурге - более 130.