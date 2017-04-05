  • 5 Апрель 2017
USD 06.04.2017 55.8940 -0.6613
USD ММВБ 22:17 56.27550  
EUR 06.04.2017 59.6948 -0.5479
EUR ММВБ 22:17 59.9130  
Нефть($) 05.04.2017 54.28 +2.20
Нефть(p) 05.04.2017 3033.93 +88.53

Госдума отказалась проводить проверку доходов и расходов Медведева

Автор:


© Фото: РИА «Новости»

Темы дня

Депутаты КПРФ предлагали проверить информации из расследования Фонда борьбы с коррупцией.

Госдума отказалась проводить проверку доходов и расходов премьер-министра Дмитрия Медведева. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании, 5 апреля, пишет "Интерфакс".

Депутаты отклонили проект протокольного поручения о проверке информации из расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального.

Большинство парламентариев не приняли участия в голосовании, за поручение проголосовали 43 человека, против - двое. Авторами проекта поручения выступили депутаты КПРФ Николай Коломейцев, Денис Парфенов, Сергей Решульский и Юрий Синельщиков.

"Поручить комитету Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции запросить в правоохранительных и регистрирующих федеральных органах информацию и организовать проверку по фактам о якобы противоправной деятельности упомянутых благотворительных фондов и физических лиц, с тем, чтобы уяснить степень достоверности примеров, озвученных Алексеем Навальным в публикации "Он вам не Димон", а также рассмотреть вопрос о возможности привлечения к ответственности лиц, фигурирующих в материале, либо лиц, причастных к опубликованию материалов, в случае признания их недостоверными", - говорится в проекте протокольного поручения.

Комментируя предложение, председатель профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев ("Единая Россия") заметил, что по его предыдущей работе (Пискарев ранее был первым замглавы Следственного комитета РФ) ему "приходилось много раз иметь дело с материалами, которые поступали от ФБК.

"Могу уверенно сказать, что ни одно его так называемое расследование, в том числе и последнее, о котором идет речь, ничего не имело и не имеет общего с истиной, а тем более борьбой с коррупцией, которую он нам так активно навязывает и пропагандирует. Продукт его творчества, как выяснялось ранее, и, уверен, сейчас ситуация такая же, - некий симбиоз грязи, фантазии, постановочных трюков и фальсификаций с ярко выраженным политико-провокационным подтекстом", - сказал Пискарев.

В начале марта ФБК опубликовал фильм, в котором говорится о том, что Медведев владеет большим тайным состоянием. Днем 4 апреля Медведев спустя месяц ответил на обвинения в коррупции. Собранный на него компромат премьер назвал "чушью и какими-то бумажками".

В десятках городах России 26 марта прошла акция "Он вам не Димон", организованной ФБК. Протестующие требовали ответить, откуда у Медведева деньги на яхты и особняки. В большинстве городов акции были запрещены, в связи с этим прошли массовые задержания, в том числе подростков. В Москве были задержаны более 1000 протестующих, в Петербурге - более 130.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Теракт в метро: как петербуржцам справиться с паникой

    После теракта в петербургской подземке 3 апреля многим сложно преодолеть страх и спуститься в метро. «Санкт-Петербург.ру» узнал, что в таких случаях советуют делать психологи.

    читать далее →

    Великий пост: специальное меню в ресторанах Петербурга

    Морковные котлеты с луковым мармеладом и кленовым соусом, запеченная груша с бананово-мятным воздушным муссом, малиновый суп и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Где в Петербурге найти весну

    На дворе середина марта, а «температурные качели» продолжают ежедневно кидать Северную столицу то в солнце, то в снегодождь, приправляя все гололедицей. Поэтому «Санкт-Петербург.ру» нашел места, где прямо сейчас можно почувствовать тепло и насладиться зеленью.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Дело в шляпе: как изготавливают женские шляпки

    Кто изобрел цилиндр, почему в Средневековье были распространены соломенные шляпы и как родилась пословица «Безумен, как шляпник». Все об истории возникновения, моде на шляпки и о современном процессе изготовления головных уборов в Северной столице - в материале «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: 70 лет очарования офф-роудом

    Современный автомобиль – результат более чем трехвековой научно-технической эволюции: от первых паровых машин до встроенных интеллектуальных систем. Последним моделям удалось даже «изучить» и превзойти психофизиологию человека. Яркий пример – британские внедорожники Land Rover. О новейших киберсистемах в действии, о прошлом, настоящем и будущем автомобилестроения, а также о перспективах топливного рынка – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять стрит-арт объектов Петербурга, о которых вы могли не знать

    Банка сгущенки, дракон из советского прошлого и другие стрит-арт объекты Северной столицы, которые незаслуженно остались незамеченными жителями и гостями города.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    05.04.17
    Как выгодно взять кредит?
    05.04.17
    Что такое СНПЧ в принтере: преимущества и особенности
    05.04.17
    Как записаться к хорошему гинекологу и получить скидку?
    03.04.17
    Аварийное вскрытие и замена замков
    30.03.17
    Как повысить эффективность бесплатного онлайн объявления?
    27.03.17
    Тату салон Ink Cartel в Санкт-Петербурге
    22.03.17
    Новостройки в СПб: выбрать и купить за полчаса!
    20.03.17
    Как ортопедический матрас влияет на комфорт сна?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm