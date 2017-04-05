Суд подтвердил законность выселения Европейского университета

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти подтвердил законность выселения Европейского университета (ЕУ) из особняка Кушелева-Безбородко на Гагаринской улице. Об этом сообщается на официальном сайте вуза.

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Учебное заведение подало жалобу на выселение, однако 5 апреля иск удовлетворен не был. Решение суда может быть обжаловано в 13-м арбитражном апелляционном суде в течение месяца со дня публикации.

Иск к комитету имущественных отношений, оспаривающий расторжение договора аренды здания, был подан университетом еще 9 января текущего года. Европейский университет арендовал особняк в 2011 году до сентября 2024 года. После проведения проверок КИО уведомил вуз об одностороннем отказе от договора аренды.

«Рособрнадзор предъявил вузу претензии по мелким огрехам, мы их устранили. Но есть вопросы и у КИО. 27 декабря они нам прислали письмо, из которого мы узнали, что в нашем здании на Гагаринской улице, в котором мы живем двадцать лет и знаем, как свои пять пальцев, были сделаны незаконные перепланировки. Например, что мы построили флигель, который был в здании за двадцать лет до нас. Стеклопакеты им тоже не понравились. Тем же письмом нам сообщали, что разрывают с нами договор в одностороннем порядке», - рассказал ректор университета Олег Хархордин.

Кроме всего прочего, арбитражный суд Петербурга 20 марта аннулировал лицензию Европейского университета. В учебном заведении готовятся подавать апелляцию. Решение вступит в силу через месяц или после рассмотрения апелляции.