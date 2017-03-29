Студенты Европейского университета могут не успеть получить дипломы

Студенты Европейского университета в Петербурге могут не успеть получить дипломы из-за отзыва лицензии у вуза. Такой исход возможен, если суды по данному делу закончатся до лета. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ректора университета Олега Хархордина.

«Сейчас занятия продолжаются, семестр идет, и мы надеемся, что судебный процесс затянется до лета, и студенты смогут закончить семестр», - заявил Хархордин. Если вуз выиграет суды, то лицензию вернут и в июне, можно будет принимать новых студентов.

Бывший ректор ЕУ Николай Вахтин не согласен с таким «сценарием». «Мы готовы к тому, что, скорее всего, мы потеряем один прием, потому что сейчас он нам фактически запрещен. Если это растянется на три-четыре месяца, то мы просто не успеваем сделать набор», - отметил профессор.

По его словам, в будущем году у ЕУ будет только второй курс магистратуры, а через год — только первый. «Это не самый худший вариант. Мы можем потерять и два приема, если, лишившись лицензию, не восстановим ее за полгода-год. Мы рассматриваем разные сценарии», - добавил он.

При этом Вахтин считает, что ни у комитета имущественных отношений (КИО), ни у Рособрнадзора нет оснований отбирать лицензию у университета. Конфликтная ситуация вокруг ЕУ, по его мнению, это издержках бюрократической системы.

«Рособрнадзор предъявил вузу претензии по мелким огрехам, мы их устранили. Но есть вопросы и у КИО. 27 декабря они нам прислали письмо, из которого мы узнали, что в нашем здании на Гагаринской улице, в котором мы живем двадцать лет и знаем, как свои пять пальцев, были сделаны незаконные перепланировки. Например, что мы построили флигель, который был в здании за двадцать лет до нас. Стеклопакеты им тоже не понравились. Тем же письмом нам сообщали, что разрывают с нами договор в одностороннем порядке. Это решение мы будем обжаловать в суде», - цитирует ректора университета Олега Хархордина издание «Закс.ру».

Профессор Николай Вахтин добавил, что надеется, что студентов и преподавателей «не выгонят на улицу и предложат какие-то варианты». В данный момент в вузе учатся 250 студентов. Депутат Законодательного собрания Максим Резник, в свою очередь, подчеркнул, что его коллеги по городскому парламенту от ситуации с ЕУ отстраняются.

«По Европейскому университету в ЗакСе позиции нет, как нет и у правительства Петербурга. Я могу говорить только от себя: университет многие годы готовит свободно мыслящих людей. Не либералов, замечу, а именно свободно мыслящих. Я думаю, что влиятельные защитники университета смогут довести проблему до «верхов», – выразил надежду Резник.

Арбитражный суд Петербурга 20 марта аннулировал лицензию Европейского университета. В учебном заведении готовятся подавать апелляцию. Решение вступит в силу через месяц или после рассмотрения апелляции. Лицензия ЕУ уже была приостановлена 9 декабря 2016-го. Вуз не выполнил в срок предписания надзорных органов об устранении множественных нарушений в своей работе. При этом в ЕУ заявляли, что все нарушения уже устранили.

Через четыре дня, 13 декабря, ЕУ восстановили лицензию, это сделал Арбитражный суд Москвы, он приостановил действие решения Рособрнадзора о заморозке лицензии на право ведения образовательной деятельности. Занятия возобновились 16 декабря.