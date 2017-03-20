Суд аннулировал лицензию Европейского университета

Арбитражный суд Петербурга сегодня, 20 марта, аннулировал лицензию Европейского университета (ЕУ). Об этом сообщила в Facebook представитель вуза Алла Самолетова.

По ее словам, в учебном заведении готовятся подавать апелляцию. Решение вступит в силу через месяц или после рассмотрения апелляции.

Лицензия Европейского университета уже была приостановлена 9 декабря. Вуз не выполнил в срок предписания надзорных органов об устранении множественных нарушений в своей работе. При этом в ЕУ заявляли, что все нарушения уже устранили.

Через четыре дня, 13 декабря, Европейскому университету восстановили лицензию, это сделал Арбитражный суд Москвы, он приостановил действие решения Рособрнадзора о заморозке лицензии на право ведения образовательной деятельности. Занятия возобновились 16 декабря.