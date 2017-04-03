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Лайф опубликовал полный список пострадавших при взрыве в метро Петербурга

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© Фото: Антон Ваганов / Reuters

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Что касается погибших, то их будут опознавать с помощью генетической экспертизы.

Лайф опубликовал полный список пострадавших при взрыве в метро Петербурга, в нем 42 человека. У пострадавших травмы головы, контузии, осколочные ранения туловища.

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Что касается погибших, то их будут опознавать с помощью генетической экспертизы, пишет «Фонтанка.ру». В данный момент эксперты продолжают работу с телами на станции «Технологический институт».

Всего сейчас внизу находится 11 тел. У одного из погибших голова и верхняя часть туловища отделены от тела. СМИ назвали его смертником, однако специалисты пока осторожно говорят, что мужчина находился в эпицентре взрыва.

Сотрудники СК собирают оставленные в метро документы, чтобы потом провести опознание. У многих погибших обезображены лица. Взрыв произошел днем 3 апреля, около 14:40, на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт».

По данным министерства здравоохранения РФ к 21:00, в результате теракта погибли 10 человек, около 40 получили ранения. «Фонтанка.ру» сообщает со ссылкой на неназванные источники, что погибли 14 человек.

Пострадавшие при теракте в Петербурге 3 апреля:

 

1. Быстрова Марина Евгеньевна

2. Хасиев Виталий Вилич

3. Митрофанова Наталия Владимировна

4. Николаев Николай Алексеевич

5. Станиславюк Дмитрий Дмитриевич

6. Глазков Дмитрий Михайлович

7. Тихомиров Владимир Владиленович

8. Медянцева Елена Владимировна

10. Еникеев Артур Ринатович

11. Хокшакакбаров Шурикджон Мухамматович

12. Неизвестная №509, примерно 70 лет

13. Неизвестная №510, примерно 35 лет

14. Неизвестная №511 (Эвелина), примерно 24 года

15. Неизвестная №512, примерно 20 лет

16. Бугрова Ирина Леонидовна

17. Петрухина Светлана Николаевна

18. Малыха Нина Ивановна, 64 года

19. Бугрова Анастасия Витальевна

20. Слесаренко Анжелика Геннадьевна

21. Куварин Константин Дмитриевич

22. Захарченко Владимир Константинович

23. Семенов Максим Сергеевич

24. Власов Александр Валерьевич, 18 лет

25. Баранцевич Игорь Алексеевич

26. Смирнова Татьяна Сергеевна

27. Соседова Надежда Максимовна

28. Володько Михаил Валентинович

29. Бахлыкова Евгения Андреевна

30. Зонов Михаил Григорьевич

31. Постнов Сергей Александрович

32. Меливоев Нуридин

34. Абламская Анна Николаевна

35. Зяблицкая Вера Александровна

36. Шабалин Юрий Аркадьнвич

37. Чмыкало Тереза Владимировна

38. Сушкевич Юрий Казимирович

39. Головкова Светлана Борисовна

40. Тарасенков Руслан Игоревич

41. Зяблицкая Александра Андреевна

42. Ульянов Дмитрий Сергеевич, 35 лет

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