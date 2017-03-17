Министерство образования назначило нового ректора Академии Штиглица

Министерство образования представило коллективу Академии Штиглица нового исполняющего обязанности ректора. Место уволенного Василия Кичеджи заняла заместитель директора Университета технологий и дизайна Анна Кислицына. Об этом сообщает "Агентство бизнес новостей".

В министерстве также потребовали от академии список возможных кандидатов на пост ректора. Пока что учебное заведение не может назвать потенциальных кандидатов, они станут известны после работы комиссии по выборам.

Василий Кичеджи был уволен вчера, 16 марта. Кичеджи написал заявление об увольнении по собственному желанию, однако он сообщил, что в действительности причиной увольнения стал конфликт с губернатором Петербурга Георгием Полтавченко в том числе из-за слишком активной позиции ректора за передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви.

Сегодня утром студенты Академии Штиглица устроили акцию протеста после увольнения Кичеджи. Как объяснили студенты, уход ректора Кичеджи, по их мнению, означает возможное объединение академии с Университетом технологии и дизайна.

Глава профсоюза академии отметил, что ректоров учебного заведения "меняют как перчатки". Он сказал, что сотрудники не поддерживают увольнение Кичеджи и назначение на место исполняющего обязанности ректора Анны Кислицыной, а также выступают за проведение в кратчайшие сроки выборов нового ректора.

При этом представитель министерства образования и науки Сергей Началов заявил, что увольнение ректора Кичеджи не связано с объединением вуза с Университетом промышленных технологий и дизайна. Он также рассказал "Росбалту", что пока выборы ректора объявлены не будут.

Хотя в целом чиновники не против этой процедуры в дальнейшем, однако коллективу Академии сначала предлагается поработать с Кислициной. "Мы вернемся к вопросу выборов, когда вы будете к этому готовы", - обратился к преподавателям Назаров.