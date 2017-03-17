Студенты Академии Штиглица устроили акцию протеста после увольнения Кичеджи

Студенты Академии Штиглица устроили акцию протеста после увольнения ректора Василия Кичеджи. В холле вуза сегодня утром, 17 марта, собралось более 100 студентов с плакатами "Не будь тряпкой", пишет "Фонтанка.ру".

В преддверии встречи с представителем Минобрнауки, который должен официально объявить об увольнении Василия Кичеджи и назначении нового и.о. ректора, учащиеся хотят выразить свое несогласие с возможным изменением статуса академии.

Как объяснили студенты, уход ректора Кичеджи, по их мнению, означает возможное объединение академии с Университетом технологии и дизайна. Студенты кричат: "Долой "Тряпку"! Свободу "Мухе!"

Василий Кичеджи был уволен вчера, 16 марта. Кичеджи написал заявление об увольнении по собственному желанию, однако он сообщил, что в действительности причиной увольнения стал конфликт с губернатором Петербурга Георгием Полтавченко в том числе из-за слишком активной позиции ректора за передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви.

Фото: vk.com/helmianov