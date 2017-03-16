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Василий Кичеджи уволен с поста ректора Академии Штиглица из-за Исаакия

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© Фото: rus-shipping.ru

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Причиной увольнения стало конфликт Кичеджи с губернатором Петербурга Георгием Полтавченко.

Василий Кичеджи уволен с поста ректора Академии Штиглица из-за позиции против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Об этом сообщает интернет-журнал «Интерессант».

Сегодня, 16 декабря, Кичеджи написал заявление об увольнении по собственному желанию. По данным издания, в действительности причиной увольнения стало конфликт Кичеджи с губернатором Петербурга Георгием Полтавченко.

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Кичеджи рассказал о том, что сегодня его вызвали в Министерство образования и науки. «У министерства никаких претензий к вам и вашей работе нет. Нам известно, что вы пользуетесь большим авторитетом в ректорском сообществе, уважением преподавателей и студентов Академии Штиглица. Но есть просьба губернатора о вашей замене. В последнее время эта просьба стала настойчивой. В сложившейся ситуации министерство вынуждено предложить вам оставить пост ректора и назначить нового и. о. Министр благодарит вас за работу», - цитирует «Интересант» заявление чиновника.

«Казалось бы, какое отношение может иметь губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко к Академии Штиглица – образовательному учреждению федерального подчинения – и почему он счел возможным требовать отставки ректора академии? Тем более – неоднократно, «настойчиво» требовать. Василий Кичеджи уверен: это – личная месть. Но не только. Еще это – эпизод большой политической игры вокруг истории с Исаакиевским собором и ожесточенной борьбы за патриаршее место», – также пишет «Интерессант».

Василий Кичеджи возглавил Художественную академию имени Штиглица в мае 2015 года. До этого он также работал заместителем губернатора Петербурга Георгия Полтавченко.

В начале января губернатор Георгий Полтавченко официально объявил, что Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ. Спустя два дня Смольный опубликовал документ с планом передачи Исаакия РПЦ. После этого в Петербурге начались "волнения": прошли митинги как "за" передачу Исаакия, так и "против".

В понедельник, 13 марта, на суде представитель Смольного заявил, что опубликованный документ с планом передачи Исаакия РПЦ - неофициальный. Согласно этому документу, который не имеет правовой силы, церковь получит собор на 49 лет. Формально собор останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию "упадут" на городской бюджет, речь идет о 650-800 млн рублей в год.

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