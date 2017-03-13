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Тела погибших при крушении вертолета в Турции доставлены в Петербург

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© Фото: CNN Turk

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По факту крушения вертолета СК России возбудил уголовное дело.

Тела четырех погибших 10 марта при крушении вертолета в Турции доставлены в Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным СК, тела погибших доставят в бюро судебно-медицинских экспертиз Северной столицы для производства судебно-медицинских и генетических экспертиз. При крушении частного вертолета под Стамбулом погибли петербургские бизнесмены.

Частный Sikorsky S-76 вылетел из Эсеньюрта в 11:16 по местному времени и рухнул спустя несколько минут после взлета. По предварительным данным, вертолет задел 250-метровую телебашню и сразу после падения вспыхнул.

Вертолет развалился на пять частей, его обломки разбросало на площади 200-300 кв. метров. Вертолет принадлежал группе компаний Eczacibasi. Всего на борту находилось семь человек - два пилота и пять пассажиров: это глава ООО "Витра сантехника" и ЗАО "Витра сантехника и плитка" Салим Озен и четверо бизнесменов из России: Людмила Чупрова, Игорь Кочергин, Елена Бадраган и Александр Ванин.

Людмила Чупрова была гендиректором фирмах Петербурга "Мир сантехники" и "Колибри" и значилась совладельцем ООО "Омега" и ООО "Аквана". Все компании так или иначе были связаны с оптовой продажей сантехнического оборудования. Совладельцем трех из этих компаний также значится и Игорь Кочергин, который вместе с Чупровой находился в разбившемся вертолете.

По факту крушения вертолета Северо-Западным следственным управлением на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по ч.3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее наступление смерти более двух лиц"). СК устанавливает все обстоятельства происшествия, ход расследования взят под контроль руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте.

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