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Синоптики обещают теплую весеннюю погоду на 8 марта в Петербурге

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© Фото: Instagram / @nau_spb

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При этом до праздников в Северной столице будет морозно и снежно.

Синоптики обещают теплую весеннюю погоду на 8 марта в Петербурге. Об этом сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на главного синоптика петербургского Гидрометцентра Александра Колесова.

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"Уже 7 марта ждем новый циклон и вынос теплой воздушной массы. Перспектива на 8 марта довольно хорошая, там уже ждем потепление, и 9 марта тоже", - рассказал он.

При этом, по словам синоптика, до праздников в Северной столице будет морозно и снежно. "В ближайшие выходные мы ждем похолодание. Те теплые дни, которые мы наблюдаем на этой неделе и экстремум, который мы получили 1 марта, сменяются прохладной погодой. Ждем отрицательные температуры и осадки в виде мокрого снега. Никуда от них пока не деться. Они еще будут долго в нашем регионе. В ближайшие ночи заморозки могут доходить до минус восьми градусов", - добавил Колесов.

Несмотря на ночные заморозки, дневные температуры будут стремиться к нулю, так как "все равно уже весна, и солнце днем будет прогревать воздушные массы", отметил синоптик.

После праздников продолжатся перепады температур, смены циклонов и антициклонов и выпадение осадков в виде снега. Наиболее теплый период месяца синоптики ждут в третьей декаде - до 11 градусов тепла.

В целом, по словам Александра Колесова, март будет теплым. "Ждем, что он будет теплее на два-четыре градуса от нормы, что для марта бывает нечасто", - резюмировал синоптик.

Первый день весны 2017 года стал самым теплым за всю историю Петербурга. Предыдущий рекорд был установлен в 1989 году, тогда температура воздуха 1 марта в Ленинграде достигла плюс пяти градусов.

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