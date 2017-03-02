Где необычно провести 8 марта в Петербурге

Три зажигательных мероприятия для тех, кто не любит скучать

3D-мэппинг-шоу на фасаде магазина купцов Елисеевых

Команда Illuminarium 3000, подготовившая впечатляющее световое шоу для клипа Сергея Лазарева к «Евровидению» и шоу на празднике закрытия фонтанов в Петергофе, впервые покажет 3D-мэппинг-шоу на фасаде магазина купцов Елисеевых.

Готовят завораживающий 3D-мэппинг, который перенесет волшебство внутреннего убранства знаменитого магазина прямо на стену дома под музыку Чайковского в современной интерпретации. Шоу под названием «Весенние Вибрации» в рамках проекта «Архитектурные Фантомы» пройдет 8 марта.

В этот же день, 8 марта, в 10:00, магазин Купцов Елисеевых начнет праздновать свой день рождения. Гостям подарят 1000 померанцев, разыграют сотни сладких призов и «оживят» Шемякинские куклы. В программе мероприятия розыгрыши, подарки всем дамам, праздничная программа и интерактивное шоу.

Где: угол Невского проспекта и Малой Садовой улицы

Когда: с 19 до 23 часов

Стоимость: бесплатно

Фото: Illuminarium 3000

«Женское счастье» в театре «Лицедеи»

Клоуны представят собственное видение истории о том, как Бог создавал женщину, расскажут о дамских причудах, увлекут всех присутствующих искрометными интерактивами. В программу войдут оригинальные тематические номера, приуроченные к празднику.

Например, самый старший «лицедей» Роберт Городецкий, которого друзья прозвали «Папой», представит номер «Сердца». Виктор Соловьёв разыграет репризу «Бремя» на тему женской пунктуальности, а в номере «Челентано» он превратится в обворожительного итальянца.

Не обойдется и без классических номеров, прославивших артистов театра. После представления состоится дискотека, а всех желающих пригласят сфотографироваться в компании клоунов. Вечер пройдет в зале-кабаре, зрители рассаживаются за столики, которые обслуживаются официантами, ужин включен в стоимость билета.

Официальный сайт

Где: Клоун-мим-театр «Лицедеи» - улица Льва Толстого, 9

Когда: 7 марта в 19 часов, 8 марта в 18 часов

Стоимость: 3000 рублей, 12+

Фото: vk.com/a_kuprianov

Фестиваль «Самый женский День»

Международный женский день – прекрасное время для чествования талантливых артисток. На фестивале «Самый женский день» 8 марта на сцене клуба «Зал ожидания» соберутся прекрасные исполнительницы разных жанров и направлений, которые продемонстрируют чуткой публике свои таланты и умения. В программе фестиваля трип-хоповый коллектив Tinavie, камерный оркестр «Карелия» и музыкальный проект «Маша Романова».

Tinavie - основанная в Москве группа впервые полноценно заявила о себе весной 2009 года. В музыке Tinavie можно услышать влияние таких стилей как лаунж и нью-джаз, трип-хоп и даунтемпо, авант-поп и инди-рок. «Карелия» - сочетание ханг-драма и валторны, а также путентичный фольклор, переплетенный с брит-попом и фанком.

Официальный сайт

Где: Клуб «Зал Ожидания» - наб. Обводного канала, 118

Когда: 8 марта, начало в 19 часов

Стоимость: от 500 рублей, 16+

Фото: vk.com/tinaviemusic

Три необычные автобусные экскурсии по Петербургу

Экскурсия «Роковые женщины Петербурга» от ДК Лурье

В любой стране и в любые времена женщины играли куда большую роль, чем отводилось им обычаями и законами. Значительную до такой степени, что изменения этих обычаев и законов им, в общем-то, долго были не очень нужны.

«Домострой» и прочие патриархальные установки, кажется, никак не мешали прекрасной половине человечества влиять на умы и события. Вы побываете в местах, связанных с важнейшими для нашего города женщинами, от момента его основания до ХХ века, чтобы послушать о судьбах этих личностей и обстоятельствах тех эпох.

Официальный сайт

Где: место сбора - Площадь Искусств

Когда: 8 марта с 14 до 17 часов

Стоимость: 900-1200 рублей

Екатерина Вторая. Фото: oursociety.ru

Экскурсия «Истории любви на берегах Невы»

Романтика в каждом уголке - это не только красивая присказка Петербурга. Городские набережные, парки и дома были декорациями удивительных и трогательных историй, главными героями которых становились выдающиеся деятели политики и культуры.

Уютный автобус повезет вас по местам, где венчались Петр I с Мартой Скавронской, встречались Матильда Кшесинская и князь Андрей Романов, а также разворачивалась история любви графа Шереметьева и крепостной актрисы Прасковьи Жемчуговой.

Петропавловская крепость, Смольный собор, Михайловский замок, даже Кунсткамера - в этих местах кипели нешуточные страсти, которые со временем стали красивыми романтическими легендами, достойными того, чтобы услышать и прочувствовать их.

Официальная страница «ВКонтакте»

Где: место сбора - на площади Александра Невского

Когда: 8 марта с 16 до 19 часов

Стоимость: 700-1000 рублей

Марта Скавронская. Фото: niros.org

Экскурсия «Страсть и любовь Северной Венеции»

Хотите удивить любимого человека нетривиальным свиданием? Побывать в наиболее романтичных местах Петербурга? Вдохновиться красивыми легендами, которые стали наследием культуры? Тогда вперед, по следам необыкновенных, страстных и трепетных историй любви Лили Брик и Маяковского, Тургенева и Полины Виардо, Александра II и Екатерины Долгорукой и многих других именитых пар.

Во время прогулки вас порадуют стихи и романсы, которые поэты посвящали избранницам, в исполнении профессиональных музыкантов и актеров. Совершеннолетним участникам экскурсии предложат приветственные напитки, например, шампанское. Заряжайтесь любовным настроением и загадывайте заветное желание в памятных и символичных местах города!

Официальная страница «ВКонтакте»

Где: место сбора - на площади Островского около памятника Екатерине II

Когда: 8 марта с 18 до 21 часа

Стоимость: 700-1000 рублей

Лиля Брик. Фото: historytime.ru

Праздник 8 марта для активных

Весенний марафон Run Team

Если вы не привыкли отмечать праздники за столом, а предпочитаете ленивому времяпрепровождению активный отдых, приходите 8 марта в парк Сосновка. Здесь в честь Международного женского дня развернется масштабный марафон.

Вам достаточно только рассчитать свои силы и выбрать наиболее подходящую дистанцию из трех: пять, десять, двадцать один и сорок два километра. Особенно рады фестивалю будут «жаворонки»: открытие городка намечено на половину девятого утра, а первый старт дадут в десять часов.

Вас также ждет яркая церемония открытия и массовая разминка, а всем, кто достигнет финиша, вручат особые памятные медали. Организаторы предупреждают, что число участников ограничено и составляет 300 человек. Зато зрители могут прийти в любом количестве.

Официальная встреча «ВКонтакте»

Где: Парк Сосновка - улица Жака Дюкло, 62

Когда: 8 марта с 10 до 16 часов

Стоимость: для зрителей вход бесплатный, для участников - стартовый взнос

Фото: vk.com/springmarathonspb

Испытать чувство свободного падения в аэротрубе

С давних пор люди мечтают покорить воздушную стихию, сегодня это может сделать каждый! «АэроДрим» приглашает вас расширить границы измерения. Вас ждут яркие впечатления и радость преодоления гравитации.

Аэротруба - совершенно безопасный способ испытать чувство свободного падения. Это уникальный тренажер для развлечений и занятий спортом - здесь могут летать как взрослые и дети, так и профессионалы-парашютисты.

Полет в аэротрубе начинается с инструктажа и экипировки. Вы наглядно убедитесь в простоте и безопасности процесса. Профессиональные инструкторы познакомят вас с основными правилами полета и помогут уверенно держаться на потоке воздуха.

Официальный сайт

Где: Приморский проспект, 72

Когда: 8 марта с 10 до 22 часов

Стоимость: от 2000 рублей

Фото: vk.com/spb.aerodream

Авиаэкскурсии для двоих от компании «Два пилота»

Это путешествие будет сложно забыть: все красоты царских мест - Петергофа, Ораниенбаума и окрестностей - петербуржцы и гости города смогут увидеть с высоты. В одиночку или вдвоем можно отправиться в Копорье, где сохранилась развалины крепости XVI века: толстые стены средневековой постройки окружают леса и искусственные рвы. Интересна также прогулка по воздуху в сторону Кронштадта: здесь туристы смогут увидеть как сам остров, так и легендарные петровские форты.

Официальная группа «ВКонтакте»

Где: отправление из Петербурга

Когда: 8 марта, о точном времени можно договориться

Стоимость: от 1000 рублей

Фото: vk.com/airplaine_spb

Три квеста в реальности для прохождения вдвоем

Квест «Настоящие детективы»

Компания Rabbit hole приглашает в увлекательное приключение с динамичным детективным сюжетом. По легенде квеста, ваша команда охотится за опасным маньяком. Улики собраны, дело почти закрыто, осталось только прорваться в апартаменты отеля «Парк Авиаторов» и взять негодяя с поличным, но не тут-то было.

Психопат решил сыграть с вами в одну игру, теперь вам предстоит за 60 минут выбраться из комнаты, полной ловушек. Загадки выполнены на высоком уровне сложности, поэтому будьте готовы к нестандартным поворотам сюжета и действительно трудным задачам. Здесь важна слаженная командная работа, так как исход игры зависит от каждого.

Официальный сайт

Где: Новоизмайловский проспект, 3

Когда: 8 марта с 10 до 24 часов

Стоимость: от 2000 рублей, 12+

Фото: norakrolika.ru

Квест «Ограбление казино»

Ваша команда, согласно легенде квеста, накануне успела устроить лихой кутеж в местном казино, после чего у администрации остался увесистый пакет компромата на всю удалую компанию. Через час заведение открывается, поэтому вам нужно как можно быстрее выкрасть улики, чтобы не запятнать свое доброе имя перед общественностью. Загадки имеют средний уровень сложности, поэтому вполне подойдут для новичков, при этом квест подходит и для заядлых квестоманов.

Официальный сайт

Где: Новоизмайловский проспект, 3

Когда: 8 марта с 10:00 до 22:40

Стоимость: от 2000 рублей, 18+

Фото: norakrolika.ru

Квест «Секретные материалы»

Ваша задача не из легких - спасти человечество! Одна ампула со страшным вирусом способна уничтожить мир! Вы вооружены и серьезно настроены! Вы врываетесь в отдел «Секретные материалы», для того чтобы найти информацию и отправить ее всем мировым СМИ.

На вашем пути встречается множество препятствий: охрана, сигнализации, новейшие разработки - все играет против вас! Финал квеста от компании 10Keys абсолютно непредсказуем и зависит от того как вы поведете себя. У вас есть 60 минут, чтобы раскрыть готовящийся заговор и выбраться из отдела «Секретные материалы» до его уничтожения.

Официальный сайт

Где: улица Пушкинская, 11

Когда: 8 марта круглосуточно

Стоимость: от 2500 рублей, 12+

Фото: 10keys.ru