В Ботаническом саду Петербурга распустились первые цветы. Об этом сообщили на официальной странице сада в социальной сети "ВКонтакте".

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"В парке раскрылись первые цветы! Эрантис, или весенник. Виды рода эрантис произрастают в Южной Европе и в Азии. Бутоны уже давно, но сегодня все цветы раскрылись!", - говорится в сообщении.

Это многолетние растения из семейства Лютиковых. Они традиционно распускаются раньше всех. По словам жителей Северной столицы, в прошлом году весенник зацвел еще до 14 февраля.

Первый день весны 2017 года стал самым теплым за всю историю Петербурга. Предыдущий рекорд был установлен в 1989 году, тогда температура воздуха 1 марта в Ленинграде достигла плюс пяти градусов.