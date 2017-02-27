Куда сходить в Петербурге в марте

1 - 20 марта



Последний месяц, чтобы попасть на выставку к 200-летию Ивана Айвазовского в Русском музе, где хранятся 54 картины «отца» русской марины. Помимо них на юбилейной выставке демонстрируют полотна из коллекций Центрального военно-морского музея, музея-заповедника «Петергоф», Морского кадетского корпуса и музея-заповедника «Царское село».

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В их числе - как знаковые произведения живописца, так и менее известные широкой публике работы. Дополняют экспозицию документы, дипломы, письма, навигационные приборы, модели судов, флаги и многое другое.

Айвазовский любил писать самые разные морские состояния - от умиротворенных штилей до безжалостных буйств стихии, уничтожающих крепкие корабли, топящих людей. Его кисти принадлежит огромное количество полотен на тему морских баталий: мастер был живописцем Главного морского штаба и потому регулярно выезжал «документировать» сражения с участием российского флота.

Художник не любил работать на натуре. После тщательного изучения объекта он отправлялся в мастерскую и уже там брался за кисть. Айвазовский утверждал, что не нужно иметь большой талант для того, чтобы сидеть с этюдником и копировать реальность. По его мнению, истинную ценность картина имеет тогда, когда автор раскрывает в ней свое отношение к увиденному. Открытие выставки - 22 декабря в 16:00.

Где: Корпус Бенуа (Русский музей) - наб. канала Грибоедова, 2

Когда: с 22 декабря по 20 марта по понедельникам с 10 до 20 часов, в среду, пятницу и воскресенье с 10 до 18 часов, в четверг с 13 до 21 часа

Сколько: до 450 рублей

Фото: muzei-mira.com

4 и 5 марта

ХI ярмарка ручного творчества «Авторские штучки», где в теплой и душевной атмосфере творчества и вдохновения можно прогуляться среди ярких торговых прилавков и приобрести уникальные вещицы ручной работы из различных материалов. Вы будете поражены изделиями из фарфора, керамическими тарелками, шкатулками из дерева и перламутра, картинами, неожиданными светильниками, игрушками, мишками Тедди, подушечками, лоскутными покрывалами...

Товарами для хобби и рукоделия вас не удивить? Хотели бы приобрести обновку посолиднее? Пальто с набивными узорами, ажурных платков, воздушных и вязаных длинных юбок, поясов с вышивкой, заколок с росписью, войлочных беретов, разноцветных шляпок, шёлковых и шерстяных платков, кружева и всевозможных моделей обуви здесь будет представлено так много, что будет сложно уйти без покупки.

Не волнуйтесь, что останетесь голодными. На ярмарке вы сможете попробовать и авторскую еду - от домашних заготовок до пряников. Десятки специалистов поделятся с вами профессиональными секретами. В программе заявлено порядка 50 мастер-классов.

Официальная группа «ВКонтакте»

Где: Петербургский спортивно-концертный комплекс СКК - проспект Юрия Гагарина, 8

Когда: 4 марта с 11 до 19 часов, 5 марта с 11 до 18 часов

Стоимость: 100 рублей, пенсионеры и студенты — 50 рублей, дети до 16 лет - бесплатно

Фото: vk.com/festash_spb

4 и 5 марта

Если кто-то до сих пор уверен, что покупать бумажные книги - удовольствие дорогое, то, наверное, этот человек никогда не был на «Крупе». Главная книжная ярмарка Петербурга - в ДК им. Крупской - устроит большую весеннюю распродажу, чтобы книгоманы смогли пополнить свои полки новыми изданиями.

В дни распродажи здесь можно будет приобрести книги по крайне приятной цене: от 10 до 50 рублей. Ассортимент ожидается разнообразный: классическая литература, любовные романы, триллеры, издания для детей, словари и справочники.

При этом довольствоваться подержанными книгами совсем не обязательно, на ярмарке будет довольного много новых изданий. Специальным подарком к 8 марта станут доступные кулинарные книги.

Официальная группа «ВКонтакте»

Где: Книжная ярмарка в ДК им. Крупской - проспект Обуховской Обороны, 105

Когда: 4 и 5 марта с 11 до 17 часов

Стоимость: бесплатно

Фото: platonovfest.com

6 марта

В Петербурге выступит Сергей Лазарев, обладатель двух «Золотых граммофонов» и наград канала MTV, четырех «Премий Муз-ТВ» и бесчисленного множества иных знаков отличия, триумфатор проекта «Цирк со звездами» и лучший, по версии телезрителей, участник «Евровидения-2016». В свои 33 года по количеству достижений певец уже мало в чем уступает признанным ветеранам русской эстрады.

Не сбавляя оборотов, Лазарев готовится брать штурмом новую для себя высоту. Над шоу «The Best», которое ожидает поклонников Сергея Лазарева в Ледовом дворце, он работал на протяжении полугода не только как артист, но и в качестве режиссера.

В итоге у певца и его команды получился не просто концерт, а фееричный двухчасовой перформанс с декорациями, спецэффектами, 3D-инсталляциями, оригинальными костюмами и, конечно же, впечатляющим плей-листом, который включит все хиты исполнителя на русском и английском языках.

Где: Спортивно-концертный комплекс «Ледовый дворец» - проспект Пятилеток, 1

Когда: 6 марта, начало в 19 часов

Стоимость: от 1800 рублей

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА «Новости»

7 марта

Ночь французского кино в Музее советских игровых автоматов. В основу комедийной драмы «1+1» легли реальные события. Главный герой Филипп может купить все, только не вкус к жизни. После несчастного случая он прикован к инвалидному креслу. Филипп отказывает в работе скучным льстецам и принимает на место своего помощника дерзкого и жизнерадостного Дрисса, который заставляет его снова дышать полной грудью. Начало сеанса в 23:30.

Героиня «Амели» рано потеряла мать и провела детство в одиночестве и грезах. Однажды она обнаруживает в ванной комнате старинные вещицы и решает вернуть их прежнему жильцу. Тот с радостью принимает подарок. Внезапно Амели осознает, что делать людей счастливее - и есть ее предназначение. Начало сеанса - в 01:30.

Для героев мелодрамы «Влюбись в меня, если осмелишься» детская игра в «слабо» превратилась в безумную гонку. С каждым разом задания, которые они дают друг другу, становятся все более жестокими, но не выполнить их нельзя. Возможно ли играть всю жизнь и ни разу не оступиться? Начало сеанса - в 03:30.

Официальная группа «ВКонтакте»

Где: Музей советских игровых автоматов - Конюшенная площадь, 2В

Когда: 7 марта, начало в 23:30

Стоимость: от 450 рублей, 18+

Фото: the-village.ru

7 марта

Концерт группы «Ленинград» - 20 лет банде Сергея Шнурова. В эпоху расцвета «MTV Россия» группа Ленинград пользовалась репутацией таких себе извечных бухарей, не просыхавших даже в студии и на съемках клипов, и записывавших смешные песни с обилием мата, которые приходилось слушать тайком от родителей.

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Две декады спустя Сергей Шнуров уже является одной из самых узнаваемых медиа-персон отечественного шоу-бизнеса, развлекает детей и пенсионеров, взрывает корпоративы, снимается в фильмах, но при этом все так же иронично обыгрывает в треках актуальные реалии, сочиняя один хит за другим. Неудивительно, что Ленинграду и вправду «20 лет за радость»: о таком подъеме иным впору только мечтать.

Официальная встреча «ВКонтакте»

Где: Петербургский спортивно-концертный комплекс СКК - проспект Юрия Гагарина, 8

Когда: 7 марта, начало в 19 часов

Стоимость: от 1800 рублей

Фото: Наталья Селиверстова / РИА «Новости»

11 марта

Чтобы встречать весну с улыбкой, приходите на фестиваль-перезагрузку «Цитрус» в пространстве «Ткачи». Будем преображаться: внешне и внутренне. Для начала немного расшевелимся: научимся танцевать и готовить полезные угощения, которые не испортят фигуру. Затем отправимся к стилистам - подбирать весенний образ.

Проконсультируемся у фитнес-инструкторов по поводу тренировок, посетим лекции по правильному питанию и обязательно заглянем на маркет за сувенирами петербургских дизайнеров. В ходе фестиваля каждый желающий сможет приложить руку к созданию весенней инсталляции из апельсинов, поучаствовать в розыгрышах призов от спортивных клубов и просто вдохновиться на перемены.

Официальная встреча «ВКонтакте»

Где: Креативное пространство «Ткачи» - наб. Обводного канала, 60

Когда: 11 марта с12 до 20 часов

Сколько: бесплатно

Фото: 1zoom.me

11 и 12 марта

Если в вашей личной библиотеке хранится не один выпуск рисованных историй, а в гардеробе время от времени мелькают костюмы выдуманных персонажей, то вас должен порадовать фестиваль в «Косплей и комиксы» в «Этажах».

В позапрошлом веке первые комиксы появились в ежедневной американской газете и дали начало целому культурному направлению. На другом конце света идею подхватили и даже разнообразили: японская молодежь изобрела косплей, традицию наряжаться в героев комиксов и манги. На фестивале в «Этажах» самобытные традиции Востока и Запада на время объединятся.

Приходите на встречу, чтобы увидеть выступления мастеров косплея на сцене и поучаствовать в выборе лучшего образа, послушать познавательные лекции и встретиться с супергероями. Также гостей праздника ждут магазины аниме-атрибутики и фуд-зона с традиционными блюдами японской и американской кухонь, таких разных, но давно ставших любимыми в нашей стране.

Официальная встреча «ВКонтакте»

Где: «Этажи» - Лиговский проспект, 74

Когда: 11 и 12 марта с 9 до 21 часа

Стоимость: 100 рублей

Фото: vk.com/cosplay_etagi

17 марта

Любители авторского кино приглашаются на кинопоказ, посвященный творчеству Вуди Аллена. Режиссер сам пишет сценарии к своим картинам и зачастую сам исполняет главную роль. Его фирменное оружие - неисчерпаемое остроумие, помноженное на сатиру, а также глубокий психологизм, который заставляет думать об увиденном даже после финальных титров.

В программе ночи три известных фильма Аллена: «Любовь и смерть», «Полночь в Париже» и «Магия лунного света». Встреча с Пикассо и Фицджеральдом, спиритический сеанс и приключения русского дворянина - событий и размышлений зрителям хватит до самого утра.

Официальная встреча «ВКонтакте»

Где: Музей советских игровых автоматов - Конюшенная площадь, 2В

Когда: 17 марта, начало в 23:00

Стоимость: от 550 рублей, 18+

Фото: vk.com/15kopspb

18 марта

Весенний перформанс неунывающих певцов петербургской романтики и сочинителей трогательного алко-джаза Billy's Band. Участники группы продолжают воображать себя Томами Уэйтсами, отрываться по-питерски, мечтать о Париже и бороться с весенними обострениями, а для выступлений идеально подбирать репертуар, дабы максимально соответствовал календарному событию или сезону, когда проходит концерт.

Благо, разнообразие материала группы позволяет жонглировать сет-листами в стремящемся к бесконечности количестве вариаций, так что если уж свое шоу в «Космонавте» музыканты назвали весенним, то можно не сомневаться, что каждая его песня будет отлично рифмоваться с актуальным временем года.

Официальная встреча «ВКонтакте»

Где: Клуб «Космонавт» - Бронницкая улица, 24

Когда: 18 марта, начало в 20 часов

Стоимость: от 1200 рублей, 16+

Фото: Yulia Choporova / vk.com/club5308

19 марта

Весенний эпизод coverdance-фестиваля азиатской культуры «ЭТО». Берем танец какого-нибудь популярного артиста, пытаемся воспроизвести его максимально близко к первоисточнику и выносим постановку на сцену. В этом и состоит суть coverdance-шоу.

В Aurora Concert Hall танцы воплотят в жизнь несколько десятков команд. Из них по окончании конкурсной программы жюри и публика выберут наиболее достойных, а в перерывах между выступлениями гостей будут ждать специальные coversong-номера, розыгрыши подарков и живое общение.

Где: Клуб Aurora Concert Hall - Пироговская набережная, 5/2

Когда: 19 марта, начало в 16 часов

Стоимость: от 400 рублей, 12+

Фото: kudago.com

26 марта

Моноспектакль Константина Райкина «Самое любимое» соединяет в себе высокую поэзию разнообразных знаменитых авторов и интересные моменты из биографии актера. Талант и высочайший профессионализм артиста позволяют ему с неподдельной легкостью говорить даже на самые сложные темы, а неподражаемая манера декламации делает практически любой материал близким и понятным зрителю.

В моноспектакле Константина Райкина нашлось место рассказам о его детских и подростковых увлечениях, о его сопротивлении семейным актерским традициям и творческом становлении.

Значительная роль в «Самом любимом» отведена воспоминаниям об Аркадии Исааковича Райкине. Также в исполнении Райкина-младшего публика услышит стихи Пушкина, де Веги, Заболоцкого и других не менее известных поэтов.

Где: Эрмитажный театр - Дворцовая набережная, 34

Когда: 26 марта, начало в 19 часов

Стоимость: от 3200 рублей, 6+

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА «Новости»