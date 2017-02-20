Суд признал законным расторжение контракта с «Трансстроем» по «Зенит-арене»

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал законным расторжение контракта с «Трансстроем» по «Зенит-арене». Заседание прошло сегодня, 20 февраля, сообщается на сайте суда.

Смольный в одностороннем порядке расторг контракт с «Трансстроем» стоимостью 12,5 млрд рублей на строительство стадиона в июле 2016 года. Компания просила суд признать это решение незаконным.

В итоге, суд отказал в иске «Трансстрою» и удовлетворил встречные требования комитета по строительству. Таким образом, Смольный выиграл первый суд с «Трансстроем» по «Зенит-арене».

«Сегодняшнее решение Арбитражного суда говорит о том, что Петербург расторгнул контракт с бывшим генеральным подрядчиком на законных основаниях, а требование «Трансстроя» о признании одностороннего отказа от контракта не имеет под собой ни фактических, ни юридических оснований», – цитирует «Фонтанка.ру» Валерия Зинченко, старшего управляющего партнера коллегии Pen&Paper, представлявшей интересы Смольного.

Выигрыш в суде позволил бы корпорации взыскать со Смольного убытки и упущенную выгоду из-за расторжения контракта, а также добиться исключения из реестра недобросовестных поставщиков. Попав в него, компания не может три года получать господряды. Теперь же убытки с экс-подрядчика, напротив, сможет взыскивать комитет по строительству.

«Трансстрой» не согласен с решением суда «Мы будем использовать все юридические средства для защиты своих прав, включая обжалование решения в вышестоящие инстанции», - цитирует «Фонтанка.ру» проигравшую суд компанию.

В данный момент в арбитражном суде идет еще два разбирательства комитета и «дочек» «Трансстроя». Фирмы оспаривают расторжение контрактов стоимостью 9,1 млрд и 2,9 млрд рублей. Договоры также были разорваны в июле прошлого года. Дополнительно «Трансстрой» подал к Смольному иски на сумму почти 1 млрд рублей. Ответные претензии комитета по строительству составляют 3,7 млрд рублей.

«Зенит-арену» строят с 2007 года, изначально ее стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей, с тех пор сумма строительства стадиона неоднократно увеличивалась и достигла 42 млрд рублей, по официальным данным, и 50 млрд рублей, по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.