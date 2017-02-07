Травина: Дача Юхневич в Комарово может сгнить по вине Сердюкова-младшего

Региональный памятник Дача Юхневич в Комарово может сгнить по вине сына экс-министра обороны Сергея Анатольевича Сердюкова, считает Елена Травина, координатор исследовательской группы «Старые дачи», кандидат философских наук, автор ряда публикаций по истории Курортного района.

Сегодня, 7 февраля, на сайте Avito появилось объявление о продаже дачи. Ее выставило на продажу агентство «Крафт», однако собственником уникального памятника с декабря 2014 года является Сердюков-младший.

Согласно законодательству, владелец дачи имеет право на ее продажу, однако, по мнению Елены Травиной, это может уничтожить постройку. «В январе 2016 года собственнику было предписано приспосабливать здание для жилья без ущерба для памятника, и он с этим согласился. Начались работы. Была снесена поздняя советская пристройка, начались работы по укреплению фундамента, и ничто не предвещало, что он будет продавать недвижимость», - сообщила «Санкт-Петербург.ру» эксперт.

По ее словам, Сердюков-младший начал продавать Дачу Юхневич еще два месяца назад, а сегодня лишь появилось объявление на Avito. Реставрационные работы наверняка приостановлены, Елена Травина сомневается, что нынешний собственник продолжает вкладывать деньги в здание, которое в итоге продаст.

«Чем даче грозит продажа? Реставрационные работы прерываются, пристройка снесена, поэтому обнажилась стена, она может начать гнить, что с фундаментом, непонятно», - рассказала о нынешнем состоянии памятника Травина.

«В идеале новый собственник должен заключить новое соглашение с комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП), где будет прописано, как он будет сохранять памятник. Однако у меня очень серьезные сомнения, что дача выживет после таких катаклизмов. Месяцы продажи, потом бюрократические проволочки, пройдет слишком много времени», - резюмировала эксперт.

Двухэтажная деревянная дача была построена в начале XX века в стиле модерн, автор ее проекта неизвестен. Принадлежала Александру Мечиславовичу Юхневичу, заведующему театральной комиссией Невского Общества устройства народных развлечений. После его смерти в 1911 году сдавалась наследниками внаем. На ней бывали и отдыхали артисты петербургских театров и Народных домов, среди них Шаляпин и Кшесинская.

В советские годы на даче размещался выездной детский сад Министерства обороны. С конца 1990-х годов дача была заброшена и стала ветшать, утратив часть резного декора фасадов и облицовку печей. В декабре 2014 года дачу вместе с двумя га земли приобрел Сердюков-младший.