На Avito продают региональный памятник Дачу Юхневич в Комарово

На сайте Avito появилось объявление о продаже Дачи Юхневич в Комарово, которая является памятником регионального значения, оно было опубликовано 27 января.

Двухэтажная деревянная дача была построена в начале XX века в стиле модерн, автор ее проекта неизвестен. Принадлежала Александру Мечиславовичу Юхневичу, заведующему театральной комиссией Невского Общества устройства народных развлечений.

После его смерти в 1911 году сдавалась наследниками внаем. На ней бывали и отдыхали артисты петербургских театров и Народных домов, среди них Шаляпин и Кшесинская. В советские годы на даче размещался выездной детский сад Министерства обороны.

С конца 1990-х годов дача была заброшена и стала ветшать, утратив часть резного декора фасадов и облицовку печей. В декабре 2014 года дачу вместе с двумя га земли приобрел сын экс-министра обороны Сергей Анатольевич Сердюков.

О продаже дачи сообщал Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. По данным Фонда, недвижимость была приватизирована в 2010-м году за 190 млн рублей.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) долгое время заставлял нового владельца заняться реставрацией памятника, но Сергей Сердюков жаловался, что сделать это не получается.

В начале 2016 года стало известно, что дача, наконец, пройдет капитальный ремонт с частичной разборкой и заменой деревянных конструкций. Проект был разработан ООО "АКБ "Петроградпроект" по заказу Сердюкова-младшего.

Сейчас агентство "Крафт" выставило дачу на продажу. "Продается объект культурного наследия "Дача А.М.Юхневича", площадь дома 218 кв.метров, на данный момент ведется реставрационный ремонт для современного проживания, также имеются пятна под которыми можно застраиваться. Земля два га. Все коммуникации. Нетронутая природа, последний участок перед заливом. В начале XX века дача принадлежала Александру Мечиславовичу Юхневичу, распорядителю Невского общества театральных развлечений", - говорится в объявлении на Avito.

Стоимость дачи-памятника не указана, в КГИОП порталу "Санкт-Петербург.ру" отметили, что дача находится в собственности, поэтому Сердюков-младший имеет право ее продавать. При этом она все также остается памятником, а потому на продажу накладываются определенные ограничения, будущий владелец должен будет продолжить реставрацию и следить за состоянием регионального памятника.