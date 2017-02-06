Адвокаты Оганесяна рассказали об ужасных условиях содержания в СИЗО

Адвокаты бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна рассказали об ужасных условиях содержания в СИЗО. Об этом сообщает «Агентство бизнес новостей».

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Недавно Оганесян после жалобы на ненадлежащие условия содержания был переведен в другую камеру. Несмотря на это, по словам депутатов, сейчас больной бронхитом Оганесян находится в СИЗО в одной камере с курильщиком.

Бывший чиновник в настоящий момент находится в двухместной камере. Его сосед курит, но пока серьезных жалоб на это со стороны Оганесяна не поступало.

В целом, условия содержания экс-чиновника улучшились, однако все равно остается много проблем, связанных со здоровьем обвиняемого. В тюрьме, по словам адвокатов, он не получает необходимую медпомощь.

Защита будет настаивать на допуске к заключенному опытного независимого врача. По словам адвоката Юрия Новолодского, комплекс проблем со здоровьем Оганесяна создает высокие риски.

«Соответствующее состоянию лечение он не получает, это очень плохо. Лишая человека свободы, государство не в праве лишать его здоровья. Будем настаивать на допуск к нему врача высокой квалификации», - цитирует АБН Новолодского.

Кроме бронхита, у Оганесяна проблемы с сердечно-сосудистой системой и ряд других хронических заболеваний. В настоящий момент он находится в следственном изоляторе «Кресты».

Также адвокаты рассказали, что больше всего беспокойства экс-чиновнику доставляет железная дверь, которая лязгает при каждом закрытии и открытии. Об этом пишет РБК. Свидания с родителями, супругой и братом Оганесяну не разрешены. По версии следствия, это может повлиять на раскрытие дела, объяснил Новолодский.

Более того, по словам адвоката, в последнее время к экс-чиновнику зачастили представители спецслужб, которые оказывают на него психологическое давление. «Только наедине, в тишина казематов, можно делать то, что запрещено законом», - цитирует РБК Новолодского, который добавил, что встречи арестованного с силовиками происходят без адвокатов.

Комментируя ход расследования, Новолодский отметил, что работа следователей продвигается с трудом. «Никакого продвижения мы, как сторона защиты, не чувствуем. Мы делаем вывод, что пока никакой информации, которая могла бы позволить предъявить обвинение, нет», - резюмировал адвокат.

Марат Оганесян был задержан в ходе расследования уголовного дела о хищении 50 млн рублей при строительстве «Зенит-арены». По решению суда Оганесян остается под стражей до 9 мая 2017 года.