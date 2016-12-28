Эпидемический порог по гриппу превышен в Петербурге уже на 33%

Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен в Петербурге уже на 33%. С 19 по 25 декабря заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге выросла на 7,5% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает «Доктор Питер».

К врачам за семь дней обратились более 56 тыс. заболевших, причем большинство из них дети (более 36 тыс.). За это же время в больницы города были доставлены более тысячи человек, в том числе 683 ребенка.

Еженедельный эпидемический порог заболеваемости превышен в основном за счет школьников, заявил Олег Парков, заведующий отделом мониторинга иммунизации населения Петербурга при инфекционной больнице им. Боткина. Специалисты оценивают ситуацию в городе как предэпидемическую.

Всего с начала осени в Петербурге зарегистрировано около 200 лабораторно подтвержденных случаев гриппа. По словам Попова, чаще всего выявляется вирус гриппа А H3N2 («Гонконг») - этот штамм вошел в состав противогриппозной вакцины.

На прошлой неделе стало известно, что в Петербурге зарегистрировали первую смерть от гриппа. В Роспотребнадзоре советуют петербуржцам начать носить маски из-за распространения в городе гриппа и ОРВИ. Насколько эффективны маски, можно прочесть в материале «Санкт-Петербург.ру».