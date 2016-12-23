В Петербурге зафиксировали первую смерть от гриппа

В Петербурге зарегистрировали первую смерть от гриппа. Скорая помощь доставила в одну из городских больниц дальнобойщика из Москвы, которого врачи забрали на парковке, сообщает "Доктор Питер".

Мужчина страдал сахарным диабетом. В момент доставки в больницу его состояние оценивалось как терминальное. В клинике он провел всего пару часов. Уточняется, что мужчина скончался от гриппа А.

В начале текущей недели стало известно, что в Петербурге впервые в этом сезоне превышен эпидемический порог по ОРВИ и гриппу. С 12 по 18 декабря в Петербурге зарегистрировали более 52 тыс. случаев заболевания ОРВИ и гриппом, в том числе среди детей — более 34 тыс. случаев. Еженедельный эпидемический порог заболеваемости по совокупному населению превышен на 15%.

Ранее сообщалось, что зимой в России ожидается эпидемия гонконгского гриппа.