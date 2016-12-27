Петербуржцам советуют начать носить маски от гриппа и ОРВИ

Петербуржцам посоветовали начать носить маски из-за распространения в городе гриппа и ОРВИ. Об этом сообщает канал Life78 со ссылкой на Роспотребнадзор.

В ведомстве отметили, что в данный момент заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями в Петербурге остается на предэпидемическом уровне.

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Распоряжением комитета по здравоохранению для защиты пациентов и персонала от ОРВИ ограничен допуск посетителей к больным, находящимся в стационарах, детских санаториях и других учреждениях закрытого типа. В лечебно-профилактических организациях объявлен масочный режим.

Комитету по образованию рекомендовано отстранять от занятий детей, а также отменять уроки на срок не менее семь дней в группах и классах, в которых отсутствует более 20% подростков по болезни. На новогодние праздники также запрещено пускать детей с ОРВИ. Как уточнили в ведомстве, на данный момент ни одну школу или класс не закрывали из-за гриппа.

В ведомстве посоветовали населению носить маски, регулярно мыть руки и проветривать помещения. Специалисты также рекомендуют населению есть как можно больше продуктов с витамином С, особенно клюкву, бруснику и цитрусовые.

На прошлой неделе стало известно, что в Петербурге зарегистрировали первую смерть от гриппа. Еженедельный эпидемический порог заболеваемости по совокупному населению превышен на 15%.